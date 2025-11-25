統一台灣「黃金期」倒數？學者：就在這時間
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普24日與中國國家主席習近平通上電話，川普事後撰文稱，雙方進行了一場「極為良好的交流」，並未提及是否談到台灣議題；然而中國官媒《新華社》先前卻報導指稱，習近平向川普強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成。對此，旅美教授翁履中分析，北京的盤算很可能是，川普在任的時候先按兵不動，等其卸任就會進入統一的「黃金期」，如果根據這樣的邏輯推算，2027年到2032年之間，習近平很可能會對兩岸關係採取跟目前不同的新一波策略。
翁履中表示，習近平在這次川習電話會談時，把「台灣」講出口，絕對不是臨時起意，而是把他的統一工程，正式寫進對美外交的「時間表」裡。需要特別留意的3個層次，第一、這不是一般的美中例行通話。習近平罕見地主動、公開，而且用「戰後國際秩序的一部分」這種高度定調的說法，來形容「台灣回歸中國」，還刻意放進對美領導人通話紀錄裡，讓全世界都看見。這不是內宣，而是對外留下證據，等於在對國際社會說，中國下一階段的歷史工程，就是完成「統一」，而且他已經當面跟美國總統講過，對方也已經收到明確的訊號。
接著，翁履中指出，第二、這次通話當然是在測試美國，但不只是「看看華府會不會有反應」這麼簡單。從戰略角度來看，習近平主動談台灣，等於對美國釋出訊號，北京認為統一不再只是遙遠目標，而是進入「時間規劃」階段。「怎麼統一」北京還在評估，可以是封鎖、灰色地帶、經濟掐喉、法律戰配合軍演，但「大概什麼時候要解決」這件事，習近平心中很可能已經有了概念。北京的盤算很可能是，川普在任的時候先按兵不動，等川普卸任之後，就會進入統一的「黃金期」。如果根據這樣的邏輯推算，2027年到2032年之間，習近平很可能會對兩岸關係採取跟目前不同的新一波策略！
翁履中續指，第三、很多朋友會說：「沒關係，美國國會很挺台灣。」這一點不用否認，而且可以預期，未來還會有更多友台決議、友台法案、支持台灣參與國際組織的聲明陸續過關，這些都很重要，也值得善用。但要很誠實提醒，如果沒有一部全新版本、對行政部門有更強「法律約束力」的台灣關係法 2.0，多數友台法案其實只能算政治表態，而不是總統不能跨越的紅線。川普是一個很典型的「交易型」領導人，台灣是科技、供應鏈與對中談判的一枚高價籌碼，他不會為台灣傾家蕩產，當然也不會免費把台灣「送給」北京，關鍵在於哪一種選項，對他的歷史定位、選票和美國利益比較「划算」。
「悲觀不是為了絕望，而是提醒我們還有時間可以改變局面。」翁履中強調，好消息是，現在戰爭還沒有發生，統一的時間表也還停留在北京的盤算裡，還不是現實的既成事實，這代表台灣還有一段有限、但真實存在的準備期。這通川習電話，對北京來說是一次對美試探；對美國來說，是一場籌碼與利益的盤算；但對台灣來說，可以是一個「清醒但還不到絕望」的警訊，正視現實，才有機會把剩下的時間，變成真正強化自己的黃金窗口，而不是被動等待別人替我們寫結局。
