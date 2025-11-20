統一吃下家樂福！憂民生物資遭壟斷 4家賣場被點名：最後清流

生活中心／楊惟甯報導

統一集團完成收購家樂福。（圖／pexels）

統一集團收購台灣家樂福歷經兩年多，18日正式公告，最終拍板以新台幣302億元完成收購，說明台灣量販市場正式進入「新戰國時代」。消息曝光後，引發消費者與網友熱烈討論，有人好奇，在大型賣場接連被併購、整併的情況下，究竟還有哪些通路能被稱作「清流」？話題在網路上迅速延燒，其中則有4家賣場被點名。

繼全聯併購大潤發、並將其更名為「大全聯」後，如今就連家樂福也正式被統一集團納入旗下，搭配原本就擁有的超商、超市、量販與百貨體系，形成涵蓋多種消費場域的「全通路」優勢，一舉躍升為台灣超商與量販通路的第一大集團，在超市領域也位居第二。

對此，一名網友在PTT發文，直言如今的量販業版圖早已今非昔比，隨著家樂福與大潤發先後被收購，未來民眾採買時，到底是該去家樂福，還是大全聯？他更語帶疑問地表示：「難道愛買是最後的清流嗎？」簡短文字擊中不少人的心聲。

問題拋出後，網友們也心有戚戚焉，感慨「台灣的民生物資被壟斷」、「完了 沒有便宜貨了」、「家樂福要變大統一了嗎？」、「台版麥當勞即視感」、「剩這兩家，以後東西都跟超商一樣貴」、「大賣場都被吃了掉了，大漲價」、「慘了，消費者輸透透！」

不過也有其他網友表示「還可以去美廉社」、「清流剩美廉社、愛買」、「還好我還有Costco」、「好市多越來越多人不是沒有原因」、「愛買撐住啊」；另外也有中部人表示「台中靠楓康了」。

