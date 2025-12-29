統一回應咖啡是否漲價 正面看待瑞幸來台

▲圖右為統一美麗事業董事長高秀玲、左為統一企業集團董事長羅智先。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 統一集團旗下版圖廣大，近年有積極發展電商整合會員，加上近期推出雞蛋品牌，還有面對來勢洶洶的瑞幸咖啡。董事長羅智先分享其對未來景氣看法，並分享其佈局觀點，他表示，目前社會變化已非傳統經驗可預測，零售業在眾多業者分食且需求固定下，經營將更為辛苦，雖受到購買力影響，但預期波動不大。

集團在電商領域尚屬初期階段，羅智先笑稱，統一在電商的經驗頂多一、兩年，「過去有電，但跟電商差距太遠」目前僅是先試試水溫，電商產業變化快速，兩三年後的狀況可能完全不同。集團雖成立新物流園區，但並非要跟MOMO、Coupang等競爭，自己集團內的物流需求已經吃緊，並不了解其他業者狀況。

蝦皮電商近年積極發展「店到店」，媒體關切是否影響對超商包裹取貨數量？羅智先認為，「再好的事情都有天花板，終究會達到平衡點」，因此所有企業都會同時有多個選擇並存，不會壓在同一條路上，零售業就是服務社會，必須不斷思考所有現象。

統一今年積極推動整合會員平台「uniopen」，連帶OPENPOINT也提升。羅智先說，不少消費者反映集團會員太分散、不容易接觸，因此嘗試把集團的東西放到一個「大屋子」裡面，但實際運作後發現屋子大到超乎想像，他以屋子比喻，有人進來門裡面就迷路了，因此我們持續努力，希望越來越多人參與。而OPENPOINT就是重要角色，需要透過虛擬幣，促進體驗，以成效來看是跟社會期待相符的。

在民生問題上，統一日前推動自有品牌「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」，搶攻高端但品市場。羅智先表示，以前不認為雞蛋會是問題，但因為前陣子缺但才讓集團專注，而統一本身有製造雞飼料，烘焙產業也是用蛋大戶，因此縱使雞蛋已經有不少同業佈局，仍希望雞蛋產業多一些管理，做出集團想要的蛋。

另外，咖啡豆價狂飆，羅智先坦言，很難期待咖啡豆價格會降價，必須接受原料成本上漲，但是CITY CAFE是否漲價仍得要仔細評估需求、拿捏平衡；每一家廠商現在都需要漲價，但必須三思所有負面因素。

中國咖啡品牌瑞幸咖啡傳出將在台北開設分店，外界是衝著統一旗下星巴克而來。羅智先表態，「我不覺得它衝著我們」，因為在中國類似成功的體驗有三、四家，但是瑞幸故事比較傳奇，經歷差一點消失卻又成功重生，因此大家會容易把它跟星巴克比較。「我個人滿歡迎市場上多一些的選擇、比較」，可以藉著同業檢視一下自己的定位是否清楚、有沒有守住原來的初衷。

