統一女神鄭麗文、藍白男神陳之漢 她問：國民黨被兩股極端力量代騎？

藍白新路線全面失控！政治評論員吳靜怡今（16）天說，「藍白男神」館長錄音外流，「統一女神」鄭麗文引爆國際爭議，國民黨已被兩股極端力量代騎？

吳靜怡說，「統一女神」鄭麗文引爆國際爭議。

吳靜怡指出，台灣近期網路政治焦點，國民黨、民眾黨幾乎都被這兩人壟斷，這代表藍白正在走向一條「流量失控、路線失序」的危險軌道。

「藍白男神」館長陳之漢，是藍白重量級鐵柱，更是黨主席選舉的重量級提問人，但近日深陷錄音檔外流、投共爭議、性騷羅生門，三線同時引爆。

吳靜怡說明，據媒體報導，員工和股東指控館長涉及私生活醜聞。（圖／翻攝自館長飆捍FB）

吳靜怡說明，據媒體報導，員工和股東指控館長涉及私生活醜聞（如提出員工與館嫂發生關係需求、傳播性愛影片）、財務問題（如債務、還不出錢）、以及其他惡行（如找黑道砸店、介入他人感情、對寵物冷漠），這些指控包括館長曾介入館嫂前男友關係、許多事件為了聲量和人設欺騙大眾等，導致網友熱議。

吳靜怡表示，當館長被股東問中國資金等問題時，館長自白「對方要看我表現」等種種言論都代表館長到中國直播不是自由行，而倡議中國相關政治問題似乎不單純！

國民黨被國際稱為「統一女神」的鄭麗文，日經專訪三大爭議，「台灣提高軍費是挑釁」、「賴清德是台獨法西斯」、「只要接受一個中國、九二共識，兩岸就會和平」讓國際直接貼上「親俄、親中」標籤。

吳靜怡說，鄭麗文當選後，不到一個月，就把侵略者合理化、把民主倒置化，也讓外交圈私下議論：「國民黨是不是已經明確站在俄羅斯與中國軸心裡？」藍營內部聞到的不是方向，而是危機感。

中華民國派能接受被極端力量「代騎」？藍白新路線，即將被騎往民主反方向！吳靜怡直言，藍白政治新路線，「統一女神」鄭麗文最國際，「藍白男神」陳之漢聲量暴衝！鄭麗文提供路線定位，陳之漢提供聲量燃料，國際信任被迅速削弱、聲量被醜聞佔滿，兩者的極端讓中間選民全面退散，也順勢所有負面聲量引爆藍白形象。

