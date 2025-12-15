統一後10年台北可達二線城市？ 學者批：塑造需被中國接管敘事

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國明年將實施「十五五」規劃，有「習近平國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為對外表示，現在就可以開始幫台灣編製5年規劃，宣傳「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平」。學者批評，統一後，不是升級「二線城市」，而是走向「一線控制」。張維為這番話，與其說是在談城市發展，不如說是在測試台灣社會的心理防線。

張維為在近日播出的《這就是中國》節目上聲稱，他曾建議中國做兩岸關係的研究人員，對台宣傳可以稍微靈活一點，講點生動的東西。例如可以跟台灣說，「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平」，20年後達到世界一流水平，這就很了不起了。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，表面上，張談的是基礎建設與經濟發展，實際上卻是在刻意貶低台灣的現狀，塑造一種「台灣已經落後、需要被中國接管」的敘事。這不是城市發展的比較，而是一種高度政治化的話語操作。

洪浦釗分析，真正的問題不在於台北是不是不如上海，而在於這套說法背後的權力邏輯。所謂「幫台灣編製5年規劃」，說穿了就是把台灣當成一個尚未完成治理的對象。但台灣是一個自由民主社會，有自己的政府，也有自己決定城市發展方向的權利，根本不需要其他國家來代為規劃。

洪浦釗指出，更關鍵的是，張維為強調要一步一步「推進統一」，甚至直言「不是商量，是告知」。這已經清楚說明，中國對台灣的想像從來不是協商，而是單向接管。在這樣的前提下，所謂讓台北達到「二線城市水準」，與其說是發展承諾，不如說是全面控制的前奏。

洪浦釗示警，新疆、西藏與香港的經驗早已提醒我們，在中國的治理語境中，「發展」往往伴隨的是高度監控與政治納管。城市或許變新，但自由一定會變少，甚至最後會消失。

洪浦釗說，台灣本來就是一個民主社會，對發展路線、資源分配與社會不平等本來就存在各種內部辯論，而中國正是試圖利用這些認知差異製造分化。先否定你，再告訴你「只有一條路」，正是它一貫的統戰手法。對台灣而言，重點從來不是要不要別人來幫忙規劃發展，而是要不要放棄由自己決定未來的權利。這條界線，一旦跨過，就再也回不來。

