統一投信獲首張家族辦公室顧問許可 提供一站式資產管理服務

【記者呂承哲／台北報導】金管會推動亞洲資產管理中心，家族辦公室列為關鍵政策。統一投信23日宣布取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，正式完成一站式資產管理布局，結合員工財商企業財務與家族辦公室三大層次，打造協助台灣企業永續傳承的整合型顧問平台。

台灣許多家族企業正值世代傳承的關鍵轉折點，財富永續、股權架構優化、稅務籌劃等複雜議題，已成為家族企業的重要焦點。統一投信憑藉深厚的資產管理專業，整合律師、會計師及境內外稅務顧問等頂尖策略夥伴，為家族企業量身打造全方位資產管理解決方案。

統一投信從推廣理財教育開始，透過深入淺出的「財商」課程走入各企業體，讓員工的理財知識融入企業文化，並以此為基礎，協助企業財務管理、提升資金活化，並結合「福儲信託」專案，透過員工自提與公司提撥雙軌制，完善員工退休理財的第三支柱，同時提升企業留才競爭力。

統一投信也已經推動福儲信託已18年，員工參與率高達90.4%，離職率從2011年的3.01%，降至2025年的1.83%，顯示公司人才穩定度獲得顯著成果。從「福儲信託」累積報酬率的試算數字來看，假設每月月底以3000元投資台股基金組合(統一經建、統一奔騰、統一中小基金)，平均每檔基金1000元，據晨星統計2007/10/1至2025/11/30，18年累積投入65.4萬元，市值成長到461萬元，累計報酬率達606%，此試算案例是為企業導入員工財富管理方案的最佳示範。

在奠定員工財富健康與企業財務治理基礎後，統一投信進一步升級資產管理版圖，正式跨入家族辦公室領域。相較過往高資產族群多於海外設立家族辦公室，統一投信依法受金管會多層監理，具備更高制度保障，並可整合律師、會計師與信託等專業資源，降低家族治理與傳承成本。統一投信表示，未來除強化投資績效，也將響應亞洲資產管理中心政策，透過整合服務落實留財引資目標。

