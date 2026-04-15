統一投信：台股還沒漲完 ！年底衝刺四萬點

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台股。路透社



美國氛圍轉回降息循環！ 台股今天攻上三萬七新高。統一投信投研表示，台股與美股費半最像已經V轉,且美國市場已轉回降息循環，機構法人回頭還沒買完，因此看好台股還會漲，年底封關衝刺四萬點。

統一投信投研部副總經理尤文毅表示，台股有基本面和資金面加持，美股已預告台股不會休息。台股走勢和費半最像，且台股卡位Ai趨勢，資金會更促湧，因此看好台股還會漲。

統一台股升級50主動式ETF（00403A)擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。

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2026~2033年全球AI市場規模的複合年增率高達30.6%，預估至2033年總市場規模將飆升至3.5兆美元。無論是先進製程、散熱、電源管理，乃至於網通、人形機器人領域，台廠皆是不可或缺的關鍵要角。面對輪動快速的AI供應鏈，透過主動出擊，有機會更精準掌握各次產業的爆發點。

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