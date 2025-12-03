統一投顧估明年上市公司獲利增2成 台股高點在第4季

（中央社記者曾仁凱台北3日電）統一證券今天舉行2026年投資展望會，統一投顧總經理廖婉婷指出，根據統一研究團隊預估，明年台灣上市公司整體獲利會比今年再成長15%至20%，可望推升台股指數持續漲升。

廖婉婷預估，明年台股高點可能會落在第4季，主要是明年第4季美國有期中選舉，台灣也有縣市長地方選舉；第2、3季可能會受到一些選前政策干擾，加上漲多後的獲利了結賣壓，預料明年第2、3季指數可望出現回檔。

廖婉婷認為，明年台股主軸依舊是AI，不過範圍會擴散。今年是以半導體、AI伺服器及周邊等AI主幹的相關投資為主，接下來各種新型態的AI應用和裝置會出來，像是Edge（邊緣）端的智慧眼鏡；或是因為新的AI模型影片編輯功能超強，配套的儲存裝置等需求會跟著增加。

至於市場擔心AI泡沬，廖婉婷認為，有泡沫是一回事，泡沫破滅又是另外一回事，泡沫破滅通常出現在降息尾聲，準備要開始升息的反轉時刻。現在美國才剛開始降息，市場普遍預期明年持續降息，她預估明年泡沫不會破。（編輯：張良知）1141203