統一投顧：AI黃金時代來臨 台股明年劍指34988點

〔記者卓怡君／台北報導〕統一證券去年準確喊出今年台股上看28000點，統一投顧總經理廖婉婷今日以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，樂觀預估2026年台股指數高點上看34988點，且極可能在明年第四季達成。隨著Google Gemini 3等多模態AI巨型模型問世，AI 應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長15%至20%，樂觀挑戰5兆元大關。同時，預期外資淨匯入規模上看200億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

廖婉婷強調，隨著AI Server硬體持續進化、AI Factory興建及各國主權 AI 商機，AI 主幹架構競爭將達白熱化。選股聚焦於台積電(2330)延伸的先進製程(2nm)及先進封裝(CoWoS)、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱(液冷)、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面則聚焦三大塊：消費概念(降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車)、政策相關(國防軍工、水資源、穩配息金融股)及電子紅利受惠股(特化族群)。

統一投顧首席經濟學家呂政道認為，在「AI 主權紅利」、「川普政策牛肉」與「聯準會降息循環」三大動能強力驅動下，統一投顧樂觀預估2026 年標普500指數上看8000點。「AI永動機」結合「國家級資金擔保」，推動美國進入生產力超級週期，加速「科技美元」制度化，強勢吸引全球技術與資本回流。政策面上，川普政府將全力迎戰「建國250周年」與「期中選舉」。資金面在通膨趨緩且降息周期啟動後獲助攻，預期2026年全年降息4碼；搭配中國刺激與美歐日適度寬鬆挹注下，資金洪流蔓延至全球資本市場。在 AI 爆發、需求復甦、獲利上修及資金充沛多重支撐下，加上川習會、FIFA 世界盃等事件催化，2026 年可望季季都有利多題材，全面開啟由美國主導的「新黃金時代」。

統一投信協理陳意婷指出，近期備受矚目的美國「創世任務」(Genesis Mission)，將結合國家與企業的力量，這項計劃將會使AI競爭進入國與國的直球對決，重塑未來十年的全球投資藍圖。陳意婷強調，未來主權之爭，將落實在各國財政支出增加、企業資本支出增加及貨幣政策寬鬆，有利股市多頭格局。

針對2026年投資布局，陳意婷提出主權之爭下的四大投資趨勢。在「邊界主權」領域，聚焦無人系統、國防軟體及自主防禦系統。「AI主權」方面，除關注雲端服務業者外，亦看好大型語言模型開發商、資料庫整合平台及AI硬體規格升級企業。「數位貨幣主權」領域，則看好受惠於美國相關法案支持的穩定幣生態系統參與者，以及金融創新基礎建設業者。「關鍵資源使用權」方面，AI算力需求催生電力革命，核電供應鏈、電力基建與儲能設備及稀土鈾礦等關鍵礦產，將成投資焦點。

