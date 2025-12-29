統一接手家樂福接連關店 董座羅智先自曝關店後有趣的發現

統一(1216)集團併購台灣家樂福後，一口氣關掉5家量販店、10多家超市，統一集團董事長羅智先今天自曝，關了這些店以後，內部發現一個很有趣的事情，就是整體營收並沒有減少。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕統一(1216)集團併購台灣家樂福後，一口氣關掉5家量販店、10多家超市，統一集團董事長羅智先今天自曝，關了這些店以後，內部發現一個很有趣的事情，就是整體營收並沒有減少，自嘲「這個發現提醒我們，過去所謂的門市配置，是不是有很多是我們自己過於一廂情願。」

統一接手家樂福之後，包括台中青海、嘉義北門、新竹竹北、台北北投、桃園店等5家量販店陸續熄燈結束營業，羅智先說，家樂福今年關了一些店，都是因為房東有新的規劃或想法。

他說，不管是量販店也好，超級市場也好，現在在整個社會扮演的角色跟過去10年、20年、30年有很大的一個差別，光是以人口結構來說的話，台灣現在1人1戶的家庭佔了3分之1，這個結構其實對量販店來講是一個很大的衝擊跟考驗，「1戶只有1個人的時候，需不需要去量販店?」

羅智先認為，量販店本身的面積大我們覺得沒有問題，但是內容很重要，在這麼大的一個地方，應該要有什麼樣的內容，展店我覺得是最簡單的事情，但是要展什麼樣子的店?需要重新的去思考一下這個問題，現階段不急著展店。

他舉例，就像影印機一樣，你要印什麼東西出來？假設是1張白紙，印出來還是1張白紙，不是統一現在想要的事情，但是至少對團隊來講，現在聽到要閉店，沒有像以前那麼害怕，反而可以更聚焦的思考未來的經營模式。

現在的購物途徑太多了，必須不斷的思考，尤其是實體門市，不只是家樂福，包括各式各樣的實體零售店，要思考怎麼樣能夠讓消費者還有理由要來，「唯一確定的是非做一些改變不可」，但是要改成什麼樣子或改變什麼？還在摸索當中。

羅智先並指出，天下的路只有1條，就是有道理的路，尤其是零售業，這個道理市場每一天會告訴你，等於是每天都在考試。

