統一收購家樂福金額曝光！最終成交價達302億元 網驚：買下全台量販王

（記者張芸瑄／綜合報導）統一企業與統一超商今（19）日共同宣布，收購台灣家樂福的股權交易已完成最終核算，確認最終交易價金為9.7億美元，折合新台幣約302.3億元，較2023年交割時的10.02億美元（約新台幣311.6億元）減少約3200萬美元，最終收購金額正式拍板。

統一與統一超於2023年完成併購台灣家樂福六成股權，當時交易價金為10.02億美元。經過一年多的財報審核與交割後調整，雙方依股份買賣契約重新確認最終價金，統一企業支付約8億美元、統一超商支付約1.69億美元，合計約9.7億美元，正式確定為最終收購金額。

圖／統一企業與統一超商今（19）日共同宣布收購台灣家樂福。（翻攝 Google Maps）

這筆金額的調整，主因在於後續財務核算、現金部位及債務項目經雙方會計師確認後修正，屬國際併購案常見程序。雙方也強調，整體收購順利完成，家樂福品牌與經營權已全面納入統一集團體系，將持續推動零售通路整合。

家樂福目前在台營運據點仍穩居市場龍頭地位。根據家樂福官網資料，全台共有63間量販店與239間超市門市，整體據點數超過300家。

業界指出，隨著統一集團正式完成整合，未來旗下7-ELEVEN、星巴克、統一超商與家樂福之間，預料將展開更深入的物流與會員系統整合，零售生態圈的版圖也將進一步擴大。

