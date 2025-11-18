統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團

統一集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案。圖／聯合報系資料照片

統一集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案。統一企業（1216）與統一超商（2912）昨（18）日公告，確定金額為新台幣301億元，較原先預估的金額調降約10億元。

統一集團於2023年6月30日買下家福公司（簡稱台灣家樂福），其中統一企業與統一超分別回購49.5％與10.5％股份。

統一集團收購台灣家樂福案已於2023年完成交割，總計給付之交易價金約10.02億美元（約新台幣311.64億元）。該最終支付金額較2022年簽約價290億元增加21億元。惟依股份買賣協議條款，並核算台灣家樂福之現金及其他項目後，於兩年後核定之最終交易價金實為301億元，較原先預估之交易價金減少約10億元。

統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。

目前家樂福全台約有63家量販店，302家超市，營收一年約800億元。由於家樂福享有統一集團的通路資源，並在今年9月併入統一OPENPOINT生態圈，累計點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，在會員經濟等綜效下，強化家樂福營運動能。

就目前量販市場來看，目前台灣主要由統一、全聯和愛買三家本土廠商相互競逐，外商只剩下美商好市多。

統一集團近幾年併購案頻頻，進攻數位經濟。自去年買下雅虎台灣電商事業，又出手入股網家，積極布局電子商務，統一董事長羅智先日前被問及怎麼看網家這幾季虧損時表示，虧損到一個程度就會觸底反彈、自然就會有辦法。

針對未來展望，羅智先曾表示，面對外部環境的不確定性，統一集團作為「全天候公司」，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。

統一第3季稅後純益為59.9億元，季增8.7%、年減1％，每股純益1.06元；累計今年前三季稅後純益為166.6億元，年減4.9%，每股純益2.93元。

