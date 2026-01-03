統一教曾支持290名自民黨議員！內部文件32次提到高市早苗

統一教創始人文鮮明（左）及其遺孀韓鶴子（右）。（圖／達志／美聯社）

南韓媒體近日揭露的內部文件顯示，在中國及部分歐洲國家被視為邪教的「世界和平統一家庭聯合會」（Family Federation for World Peace and Unification，通稱「統一教」）在日本政壇的實際影響力，可能遠超過日本執政黨「自民黨」先前對外公布的數字。

根據韓媒《韓民族日報》與其他媒體引述的內部文件內容，該宗教團體在2021年10月舉行的日本眾議院選舉中，實際支持的自民黨候選人與當選議員人數，至少高達290人。這一數字，明顯高於自民黨於2022年公布的說法，當時自民黨聲稱，僅有180名國會議員與該團體存在關聯。

文件顯示，統一教日本分部時任負責人德野英治，在2021年眾議院選舉結束後，曾向統一教創始人文鮮明的遺孀、現任最高領導人韓鶴子提交選舉成果報告，明確指出在該次選舉中，獲得該團體支持的自民黨成員多達290人。

相關文件與報導亦進一步揭示該團體與日本政治高層之間的互動關係。德野英治在報告中提到，他曾於2019年7月參議院選舉前，與時任日本首相安倍晉三會面，並向對方表達該團體願意協助自民黨選舉的意向。德野向韓鶴子轉述，安倍在得知相關消息後，看起來「非常高興且如釋重負」。據悉，這次會面是德野與安倍之間的第6次會談。

日媒《日本放送協會》（NHK）也表示，透過自身調查，已確認部分事實與《韓民族日報》所披露的文件內容相符，顯示相關資訊並非單一媒體來源的孤立說法。

此外，文件中還涉及安倍遇刺事件後的敏感內容。資料顯示，在安倍於2022年進行競選演說期間遭到槍擊身亡後，統一教刪除了與嫌犯山上徹也有關的部分紀錄。山上目前正因涉嫌謀殺安倍而接受司法審理。

報導補充，山上徹也曾在犯後透露，他行凶的動機是因為安倍晉三與統一教的密切關係。而他的母親則是統一教的狂熱教徒，長期向統一教捐贈大量資金，導致原本富裕的家庭財務嚴重惡化，最終破產。過程中父親也因不滿妻子被邪教洗腦、拋夫棄子，而選擇跳樓自殺。

另據韓媒《韓聯社》報導，警方在相關調查中所查扣的該宗教團體內部文件，總量約達3,000頁，顯示調查規模龐大，且涉及內容相當廣泛，文件中更有32次提到現任日本首相高市早苗。

面對南韓媒體的報導，統一教已透過社群媒體發表聲明表示，目前尚未確認是否存在報導中所提及的內部文件，因此無法對相關內容的可信度作出評論。該團體的回應，也使其與日本政客之間的勾結，再度成為輿論關注焦點。

