統一教與名牌包：醜聞不斷的韓國前第一夫人金建希

在尹錫悅的政治生涯面臨厄運之前，金建希就已面臨醜聞指控 [Getty Images]

本週，韓國前第一夫人將面臨審判，案件的核心涉及兩個香奈兒名牌包、一家寶馬（BMW）經銷商，以及一個具爭議的宗教組織。

因叛亂與濫權醜聞下台的前總統尹錫悅之妻金建希（Kim Keon Hee），於去年8月被捕，面臨包括受賄、股票操縱以及政治干預等多項指控——她全數否認。

週三（1月28日），在其丈夫因2024年未遂的戒嚴行動被判處五年徒刑後不到兩週，金建希將迎來她所涉三起案件中的第一份判決。

檢方指出，52歲的金建希於2010年10月至2012年12月期間，參與韓國BMW經銷商德意志汽車（Deutsch Motors）的股價拉抬操作，非法獲利逾8億韓元（約55萬美元）。

她也被指控從具爭議性的統一教（Unification Church）收受價值高達8000萬韓元賄賂，包括名牌包、鑽石項鍊等，以換取商業利益；此外，她在2022年大選前，還從政治掮客明太均（Myung Tae-kyun）那裡收受58份免費民調（價值 2.7 億韓元）。

週三的庭審將首次直播，這也是韓國史上首次有總統配偶在被拘留狀態下遭起訴。

但這絕非金建希第一次捲入爭議。

學歷爭議與職涯疑雲

在成為韓國第一夫人之前，金建希——原名金明信（Kim Myeong-sin）——是一名商人和藝術愛好者。

她於1999年自淑明女子大學（Sookmyung Women's University）取得美術教育學位，但是在學期間多次被指控論文抄襲，校方的學術研究倫理委員會裁定她的論文「存在問題」之後，最終在2025年被撤銷其學位。

金建希從未公開評論相關指控。

2009年，她創立藝術展覽公司「Covana Contents」，目前仍為其CEO——但在2019年，韓國媒體報導，她涉嫌逃漏稅並藉由舉辦展覽收取回扣。

這些指控在2023年被撤銷，但特別檢察官目前正重新調查此案。

其夫尹錫悅最終勝選的2022年大選前，媒體披露金建希向多所大學及公司提交含「不實資格與獎項」的申請資料，引發學歷造假風波。

部分反對黨欲藉此攻擊尹錫悅，面對批評的金建希公開道歉，表示履歷中有「誇大之處」，並承諾若丈夫當選，她將「專注於身為總統夫人的角色」。

諷刺的是，正是她身為第一夫人期間的言行，引發最激烈的批評。

名牌包醜聞

2023年底，一段間諜鏡頭拍攝的影片曝光，顯示金建希於2022年9月在首爾某處辦公室收到一個名牌包。

據報導，影片由牧師崔在永（Choi Jae-young）以手錶內藏的微型攝影機秘密拍攝。曝光後，外界對尹錫悅與金建希的審視加劇。

影片似乎顯示：崔牧師先步行至店內購買一個灰藍色小牛皮包（收據顯示價格300萬韓元），之後前往崔的策展公司「Covana Contents」，金建希對他說：「你怎麼一直帶這些東西給我？」

韓國法律規定，公務員及其配偶不得一次收受超過100萬韓元或一個財政年度內累計超過300萬韓元的禮物。

雖然影片未拍到金建希明確收下包包，但《韓國先驅報》（Korea Herald）報導稱，總統辦公室其後確認收到該包，並表示該物品正「以政府財產方式管理保存」。

尹錫悅與金建希是韓國歷史上第一對雙雙入獄的前總統與前第一夫人 [Getty Images]

總統辦公室一開始未立即回應事件，更加激化了爭議，民間團體也因此向檢方提出指控，稱可能違反反腐敗法。

此事件是特別檢察官調查的16項指控之一，其中12項已轉交警方深入調查。

然而本週三的判決聚焦於她涉嫌收受統一教的賄賂、參與德意志汽車股票操縱，以及非法干預選舉等行為。金建希否認所有指控，但承認曾收過香奈兒包，並表示後來未使用且已歸還。

檢方上月請求判處15年徒刑與20億韓元罰金，指她「凌駕於法律之上」，並與統一教勾結，破壞「憲法保障的政教分離」。

夫婦雙雙蒙羞

雖然金建希的連串醜聞為尹錫悅的總統任期投下陰影，但真正讓尹錫悅身敗名裂的，是他本人。

1月16日，尹錫悅因濫權、偽造文件，以及在2024年企圖發動失敗的戒嚴時妨礙司法罪成，被判五年徒刑。

那是與尹錫悅震驚全國的戒嚴企圖相關的四場審判中，第一起作出判決的案件。儘管那次戒嚴行動曇花一現，但仍在全國引發劇烈動盪，抗議四起，國會議員更緊急趕赴國會，迅速推翻尹錫悅的決定。

法官在宣判時指出，尹錫悅的行動「將國家推向政治危機」，並批評他「毫無悔意」。

正是在對戒嚴事件進行長達一年的調查中，特別檢察官開始調查金建希的多項指控。

如今，這對曾經掌權的夫婦寫下了韓國史上的一頁：儘管過往韓國有過前總統入獄的紀錄，但這是第一次有前總統與前第一夫人同時入獄。