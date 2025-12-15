「統一教」涉非法政治金流 南韓警方突襲搜查10處據點

統一教會創始人文鮮明（左）及妻子韓鶴子。（圖／達志／美聯社）

南韓警方表示，警方於今（15日）稍早展開突襲行動，搜查位於首爾及其周邊地區的統一教（正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」）多處辦公室與相關設施，其中包括位於首爾東北方、作為該教國際總部的一座宏偉宮殿式建築。

據《日本時報》報導，警方透過發送給媒體的簡訊指出，此次搜索行動共涵蓋統一教的10處據點。不過，警方官員未能立即接受聯繫，以進一步說明相關細節。

根據《韓聯社》報導，此次搜索與統一教涉嫌向南韓部分內閣成員，以及現任與前任國會議員提供非法金錢的案件有關。而該案還涉及統一教會創始人文鮮明的妻子韓鶴子 。

此前，南韓海洋水產部部長田載秀已於上週請辭，表示將專注於駁斥這些他認為不實的指控，並避免相關爭議影響總統李在明政府的施政運作。

統一教方面於上週發表聲明指出，該教並未涉及南韓政府指控由單一前任教會官員所犯下的「越權行為」。目前統一教的實質領導人韓鶴子正在接受審判，檢方指控她為換取商業利益而賄賂前總統尹錫悅妻子金建希，但韓鶴子已否認相關指控。

上週，李在明呼籲就宗教團體與政治人物之間涉嫌存在的非法關係展開調查。總統府於聲明中表示，該指示適用於所有政治人物，「無論來自執政黨或在野黨，亦不論其職位高低。」

報導補充，統一教為文鮮明於1954年在韓國創立的基督教系新興宗教，在歐洲、中國及世界各地被多個國家視為邪教組織。據傳該教曾受到前日本首相岸信介的支援，並參被批評對信徒進行激烈的迷信營銷而捲入索償的民事訴訟。

2022年7月，岸信介的外孫、前首相安倍晉三在奈良遇刺身亡，槍手山上徹也事後供稱行兇動機是因為統一教洗腦母親並從中掠奪其家產，以及安倍晉三親近統一教的立場，引發日本社會對該教的巨大爭議。

