統一教3千頁文件曝光 支持290名自民黨議員 高市早苗被提32次

[Newtalk新聞] 南韓媒體近日揭露的內部文件顯示，被中國及部分歐洲國家視為邪教的「世界和平統一家庭聯合會」（Family Federation for World Peace and Unification，通稱「統一教」）在日本政壇的實際影響力，可能遠高於日本執政黨「自民黨」先前公布的數字。

根據韓媒《韓民族日報》及《日本時報》報導，內部文件顯示，統一教在2021年10月舉行的日本眾議院選舉中，實際支持的自民黨候選人與當選議員人數至少達290人。這一數字明顯高於自民黨於2022年對外公布的180人。

文件內容指出，統一教日本分部當時負責人德野英治（或譯德野英二）在選舉結束後，向創始人文鮮明遺孀、現任最高領導人韓鶴子提交了選舉成果報告，明確指出支持自民黨的議員人數達290人。

報導還揭示統一教與日本政治高層的互動細節。德野在報告中提到，他曾在2019年參議院選舉前與時任首相安倍晉三會面，表達統一教願意協助自民黨選舉的意向。據稱，安倍對該團體在選舉中的支持感到非常滿意。這次會面是德野與安倍的第六次會談。

日媒《日本放送協會》（NHK）也表示，透過自身調查，已確認部分內容與《韓民族日報》及《日本時報》披露的文件相符，顯示相關資訊並非單一媒體來源的孤立報導。

文件中還涉及安倍遇刺事件後的敏感內容。資料顯示，安倍於2022年競選演說期間遭槍擊身亡後，統一教刪除了與嫌犯山上徹也有關的部分紀錄。山上目前正因涉嫌謀殺安倍接受司法審理。

報導指出，山上曾透露，他行凶動機與安倍與統一教的密切關係有關。山上的母親是統一教狂熱教徒，長期向該團體捐款，導致家庭財務惡化，最終破產，其父親也因不滿妻子被教團洗腦而自殺。

韓媒《韓聯社》報導，警方在調查中查扣的統一教內部文件總計約3,000頁，調查規模龐大，內容涉及範圍廣泛，其中32次提及現任日本首相高市早苗。

面對南韓媒體報導，統一教透過社群媒體表示，尚未確認是否存在相關內部文件，無法對內容可信度發表評論。該聲明再次引發外界對統一教與日本政界關係的關注。

