統一新交易！ 子公司南聯國際貿易公告取得使用權資產
統一企業旗下的南聯國際貿易股份有限公司於114年12月30日公告，成功取得位於台中市西屯區工業十三路的辦公室使用權資產。此次交易的租賃面積為68.61坪，總金額約為新台幣2,038,893元。該交易經董事會於同日通過，並且交易對象為其母公司統一企業的關聯企業——發統企業股份有限公司。
根據公告，該項交易的付款條件為依合約約定每月支付租金，付款期間自115年1月1日起至117年7月31日止。此外，該交易的決策方式為依據市場行情進行議價，並參考區域內的出租價格進行價格決定。
此次交易的目的在於滿足南聯國際貿易在業務發展上對辦公室的需求，顯示出統一企業在擴展業務及提升運營效率方面的積極態度。
