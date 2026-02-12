統一時代百貨臺北店、DREAM PLAZA馬年開春熱鬧迎新年

記者古可絜／臺北報導

統一時代百貨臺北店與DREAM PLAZA於即日起至2月22日推出「新春賀歲」檔期，並準備一系列精采春節活動，包含樂高大型闖關活動，以及初一迎春精采表演、初二至初五加碼天天領開運小物；另百貨全館指定櫃位滿5,000就送500，加碼icashPay綁定uniopen聯名卡支付滿8,000再送600、滿15,000再送500點OPENPOINT。

即日起至2月22日統一時代百貨臺北店2樓夢廣場，舉辦「樂高馬上添樂 玩轉新春」闖關遊戲，包含經典的「123木頭人」、「真人版大富翁」等趣味互動，闖關完成贈送樂高創意紙帽，春節寒假可帶著小朋友放電狂歡一整天。

廣告 廣告

此外，從大年初一到初五天天有驚喜，初一安排迎春精采舞獅表演，鼓聲、樂聲與歡笑聲齊聚，為新的一年拉開喜氣洋洋的序幕，2月17日初一上午10時30分舞獅、五戰鼓以及特技表演熱鬧登場，統一時代百貨臺北店忠孝東路大門「錦旗飛揚慶馬年」、DREAM PLAZA松高路大門「金獅躍騰迎馬年」兩館同步。

初一當日兩館前200名到館者，將贈送奉天宮發財金與好運刮刮卡，更有機會刮中最大獎金飾5g龍鳳元寶，象徵馬年財富雙全、好運帶回家；新年初二至初五，統一時代百貨臺北店加碼每日前200位到館者，分別贈送福興宮金鏟子鑰匙圈、文昌筆吊飾、太平媽行李吊牌與文武財神雙面錢母。

另外，DREAM PLAZA準備浪漫「露天電影院」，活動日每晚18時免費入場，邀請民眾沉浸歡樂的電影時光。其中，2月14日情人節專場「當男人戀愛時」、2月19日初三「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、2月20日初四「樂透大作戰」、2月21日初五「白日夢外送王」，歡迎民眾把握機會前往觀看。

統一時代臺北店「錦旗飛揚慶馬年」初一當日前200名到館者，贈送「奉天宮發財金」與好運刮刮卡。（統一時代百貨臺北店／DREAM PLAZA提供）

DREAM PLAZA「金獅躍騰迎馬年」初一當日前200名到館者，贈送「奉天宮發財金」與好運刮刮卡。（統一時代百貨臺北店／DREAM PLAZA提供）