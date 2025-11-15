統一未來超商》微型倉亮相 7-ELEVEN搶攻AI智慧物流新戰場

近期統一超最新發表的X-STORE 9，首度推出「自動化門市取貨微型倉」，成為新店型的另一大亮點。實際來到現場，只見機械臂在限制空間裡快速滑動，包裹被掃描、分類、存放，再運送到取物口，動作精確而流暢。這是全台第一座導入門市後場的自動化包裹系統，也象徵便利商店的物流模式正在走向全新階段。

便利商店後場的真正壓力 日益沉重的包裹潮

台灣便利商店多年來承擔了電商發展下的「最後一哩路」角色，店取、退貨、跨境包裹量在疫情後仍持續成長，對許多門市而言，每天進出的包裹數量已遠超過人力能負荷，後場空間擁擠、貨量堆疊、人員忙於搬移與核對，成為日常營運中最吃力卻難以改變的現實。

這並非單一店的問題，而是整體零售業共同面臨的壓力，便利商店本來就不具備像物流中心那樣的空間與人力彈性，當電商包裹需求快速增加，門市後場就成了最容易塞車的瓶頸。微型倉的誕生，正好緩解這種「結構性負荷」，它不只是新設備，而是透過重新設計流程，把便利商店最耗時、最高錯誤風險的環節從人力轉交給自動化技術。

縮小版物流中心 把自動化塞進便利商店後場

統一超主管指出，微型倉的核心技術在於「高度濃縮的物流效率」。包裹從投入入口開始，系統會即時判讀大小，由可伸縮的儲位自動調整高度，在有限空間中達到最大容積使用，接著機械臂負責將包裹送進對應儲格，並於取件時再度出動，將包裹送至取物口。整個流程幾乎不需要人工參與，每件包裹平均只需20秒即可完成處理。

微型倉的自動化不僅展現在速度上，更體現在穩定度。傳統人工處理包裹時，常因人力不足、動線交錯、包裹擺放錯位而延遲，而微型倉透過演算法確保動線最佳化，也讓包裹位置全程透明可追蹤；對店員而言，過去最繁雜的工作被系統取代，他們只需在入口投入包裹即可，後續交由設備自動完成，門市後場因此重新被釋放，動線更開闊，時間也能集中在補貨與顧客服務等需要人力價值的工作上。

便利商店角色的轉變 從零售據點到物流節點

業界人士觀察：「當微型倉開始進駐門市，便利商店在城市中的功能將悄悄改變。」它不再只是販售商品的據點，而成為一個可即時處理包裹、交付訂單、吸收物流量的微型樞紐，這對物流運作有很大的影響，因為便利商店的密度本身就是台灣最強大的基礎建設之一，當後場具備自動化能力後，電商企業就有機會直接串接各區門市，形成更細緻、反應更快速的物流網絡。

未來，包裹不必集中在少數大店，而可以依照需求分散到不同區域；退貨處理也能更高效率進行，避免大量包裹堆積在後場；甚至在高峰期，微型倉可以扮演前置倉的角色，讓商品更快抵達消費者手中。

「X-STORE 9」設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，未來有可能深入全台各地。（圖／統一超提供）

國際零售巨頭也在投入 微型倉已成全球主流方向

微型倉並非台灣獨創，而是全球零售業正在同步推進的重要方向。美國Amazon與Whole Foods就在門市內設置微型自動化履約中心，透過高密度儲位與機械臂處理線上訂單與店取需求，使得備貨與取件速度大幅提升；這類「縮小版物流中心」的概念在歐洲零售業也快速擴散，包括Kroger與Walmart在內的企業，都開始在店內或城市小倉庫導入自動化儲取設備，以因應電商包裹的持續成長。

自動化技術供應商Dematic與KNAPP更推出可部署在門市後場的小型倉儲模組，強調能在不到10坪的空間內完成包裹儲放、分揀與出貨流程。這些案例顯示，國際零售業都在把物流設備「前移」到更接近消費者的位置，並把原本大型物流中心才能做到的事情縮小成店鋪級的解決方案。

微型倉的下一步 從單點展示走向城市網絡

統一超這次推出的微型倉，正是台灣版的MFC（Micro-Fulfillment Center，微型訂單履行中心），在概念、操作流程與導入目的上，都跟上國際趨勢，儘管目前只有第一座，透過模組化設計將使技術具備擴大佈建的可能，若後續成本下降、穩定度提升，不同商圈的門市都能進行部署。

未來，一旦微型倉逐步形成網絡，便利商店的角色將再次被重新定義。它們不只是提供取貨，而可能成為城市中最細緻、最密集的智慧物流骨架。統一超這次踏出的第一步，正是邁向這個新未來的重要起點。