統一未來超商》怎麼做到拿了就走？ X-STORE 9純影像AI技術解密
走進統一超最新亮相的X-STORE 9，只要刷QRcode進店，消費者便能直接挑商品、拿了就走，離店前手機會自動跳出購物清單，確認後即完成付款，全程不需掃條碼、不用排隊。這背後靠的，是統一超與工研院共同打造的「純影像AI技術」，也是X-STORE系列最大的一次技術飛躍。
從感測器到純影像 X-STORE技術首次大換代
過去幾代X-STORE雖然導入AI，但仍需要在貨架上加裝重量感測器（重量板）輔助判斷商品是否被消費者拿走，X-STORE 9則首次做到「無感測器」，完全依靠天花板上超過140支攝影機搭配LiDAR（光達）進行商品辨識。
統一超主管表示，這套系統結合AI影像追蹤、人形骨架辨識、物件辨識與多維度分析，能即時掌握消費者伸手、碰觸、取下、放回等細微動作，並同步判斷所屬商品，由於不需在貨架設硬體，建置成本大幅降低，也能讓商品品項擴增至與一般7-ELEVEN相同的6,000項，這是純影像技術最關鍵的突破。
這不只是「把感測器拿掉」，而是讓AI本身更接近真正的零售場景，能判斷瓶罐、包裝、袋裝商品，也能處理吊掛式、立架式等不同陳列方式，對門市標準店型更具可複製性。
30萬次體驗數據累積 技術成熟度大幅提升
純影像AI技術並非一蹴可幾。統一超自X-STORE 7開始與工研院共同開發「拿了就走」技術，X-STORE 8於海洋大學實驗版本後，已累積超過30萬次使用者體驗，這些資料成為X-STORE 9準確辨識的核心訓練基礎。
統一超主管坦言，過去影像辨識最困難的不是技術，而是「真實店舖的複雜環境」，包括人潮交錯、手部遮擋、多人同時拿取，甚至同款商品被放在不同位置等，都會讓系統判讀困難。因此統一超在校園持續實驗，就是為了讓AI經過大量真實場景驗證，逐步降低錯誤率。
如今的X-STORE 9已能在一般購物環境中穩定運作，並支援多人同時購物的情境，意味這套技術已邁向可被複製的成熟階段。
手機自助結帳＋清單生成 30秒完成採買
在前端辨識完成後，付款流程同樣全面簡化。消費者入店以OPEN POINT App刷QRcode後，系統會自動建立「虛擬購物籃」；離店前，只要打開手機，就能看到AI即時生成的購物清單，確認後可直接結帳離店。
統一超主管說，這套流程讓「消費者停留時間」大幅縮短，最快30秒就能完成一次購物，對校園、高流量場景、尖峰時段的門市而言，有助降低排隊壓力與人力負擔。
純影像的下一步：從實驗邁向可複製
純影像AI技術讓X-STORE 9不再依賴重量感測器等硬體，大幅提升技術彈性，也讓未來複製到更多店型成為可能，相較過去每一代X-STORE較偏向單一技術的驗證場域，這次的技術成熟度更接近「可商轉」的門檻。
目前國際零售巨頭同樣在加速演進類似技術。AmazonGo的Just Walk Out系統早期採用「影像＋重量」的混合式感測，但在多國擴張時面臨建置成本壓力，因此開始推向純影像辨識的新架構；阿里巴巴盒馬、騰訊WeLife也陸續採用純影像AI與人型追蹤技術，讓店內不需大規模改造即可部署；而日本部分連鎖超市與無人店系統商，如TOUCH TO GO，也正逐步導入「影像主體、感測器輔助」的技術方向，努力降低佈建成本。
純影像AI將成為下一代零售基礎建設
這次統一超X-STORE 9採用純影像AI技術，不僅站上全球零售技術的主流趨勢，也替未來店型奠定標準化基礎。
業界人士觀察：「純影像技術的關鍵不是科技展示，而是能不能複製。」X-STORE 9的相關應用，顯示統一超已逐步從單點試驗，跨入可商業化擴張的階段，未來是否能導入到部分標準店型，端看技術在不同環境的穩定度與成本曲線，但可以預見的是，AI辨識將成為新一代便利商店的基礎建設，而非亮點功能。
