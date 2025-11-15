統一未來超商》X-STORE 9亮相 羅智先打造下一代AI零售系統

走進統一超最新的X-STORE 9，店內導入工研院最新的AI影像技術，天花板上超過140支鏡頭加上LiDAR感測器，會即時追蹤顧客的動線與拿取商品的動作，不需要刷條碼、不用排隊，消費者進店後搭配手機自助結帳，離店時即自動完成付款，最快30秒就能買完離開，購物流程幾乎「零停留」。

X-STORE不是無人店 是統一的技術孵化器

近年台灣零售業加速轉型，統一超的腳步比外界想像還早。早在2017年，統一集團董事長羅智先就公開透露將打造無人商店，目標對準Amazon Go、阿里巴巴等國際強敵。

廣告 廣告

隨著羅智先拍板下令，統一超立即組成「新商機事業小組」，由總經理黃瑞典主導，甚至派員遠赴日本、韓國考察，短短半年內，便整合國內外20家合作廠商，並於2018年1月推出第一代X-STORE，同年7月再開出X-STORE 2，成為亞洲第一家對一般消費者全開放的無人便利商店，至今已連續7年推出9代未來超商。

外界常以「無人店」稱呼X-STORE，但羅智先多次強調：「無人店不是為了節省人力，而是預防未來台灣找不到服務人員。」面對少子化、高齡化造成的人力缺口，統一集團要做的是提前準備，對他來說，X-STORE更像是一個實驗場域，在這裡測試眾多技術，再將部分智能科技應用複製於全台各地門市。

從電子標籤到AI辨識 7年技術一代比一代成熟

從X-STORE 1開始，統一超陸續嘗試電子標籤、智慧冰箱、RFID互動貨架，再一路走到AI影像分析、手機自助結帳，到了X-STORE7、8，便開始與工研院合作研發「拿了就走」技術，累積超過30萬次體驗數據，成為如今X-STORE 9的重要基礎。

統一超透露，目前已有超過2,000家門市導入智慧化服務，包括手機自助結帳、AI銷售預測、智FUN機等，而這些技術大多源於X-STORE的前期實驗。換句話說，X-STORE並不是「第幾家店」的概念，而是一套以店為單位、持續迭代的技術系統。

為何接連進駐校園？ Z世代是最佳試驗族群

近年X-STORE全都座落校園，包括世新大學、海洋大學、高雄科大，到今年的中央大學，校園幾乎成為統一超未來超商的「主戰場」。原因很簡單，Z世代是最能快速反應技術優劣的族群，也是最願意接受自助結帳、AI辨識流程的早期使用者。

羅智先曾明白指出：「我們在研究哪些族群喜歡無人店，但大學生特別喜歡。」以高雄科技大學的X-STORE3為例，校園版業績大幅優於街邊店，來客也成長數倍，顯示校園確實是高度相容的場域。

X-STORE9前端純影像辨識 後端導入「微型倉」

對統一超來說，X-STORE 9可說是新的里程碑，因為它首次讓前端與後端同時升級。前端採用工研院複合式AI影像追蹤與LiDAR技術，透過約140支攝影機辨識人員動線與取放商品行為，不需在貨架加裝重量感測器，消費者刷QRcode走進去、拿好商品，離店前確認購物清單並完成手機自助結帳，即可一秒離店。

另一方面，統一超推出全台首座「自動化門市取貨微型倉」。倉內儲位可依包裹大小自動調整，雙軸機械臂平均20秒完成一件包裹的入出庫，實測顯示，包裹處理流程可縮短5成，退貨效率也大幅提升，對包裹量暴增的門市來說是關鍵支援。

這也是X-STORE系列首次把AI從消費端推進到門市營運端，讓技術真正開始處理「店員最忙的工作」。

一年一店的節奏 統一做的不是噱頭，而是系統

自2018年起，統一超便維持「一年一店」的節奏。羅智先曾說：「我們每年都會開一家無人店，未來希望進駐學校或科技公司。」這不是單純的話題操作，而是羅智先用固定節奏推動技術持續進化的做法。

按統一超內部規劃，明年預期會看到X-STORE 10。儘管統一超尚未透露重點技術，但方向已相當明確，包括強化可量產性、降低建置成本、提高門市效率，並回應長期人力短缺的結構性問題。

羅智先曾說：「科技不是要取代人，而是讓人做更有價值的服務。」過去7年來，X-STORE的演變都是在替門市重新分配人力與效率，未來超商的樣貌，正在這些試驗場域中逐步浮現。