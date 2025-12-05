統一毛孩生活館進軍臺北寵物展 推出早鳥好禮及抽獎吸引飼主上門

統一毛孩生活館進軍臺北寵物展，推出早鳥禮、限時爆殺、公益遊戲及抽獎，吸引飼主參與，人潮熱絡。（記者李嘉祥攝）

▲統一毛孩生活館進軍臺北寵物展，推出早鳥禮、限時爆殺、公益遊戲及抽獎，吸引飼主參與，人潮熱絡。（記者李嘉祥攝）

根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查結果，推估家犬、家貓數量合計約280萬隻，狗狗數量148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量131萬1449隻，爆炸式增加了50%；為搶佔寵物商機，每年各場寵物用品展成為業者展現產品特色舞台，各家廠商紛紛祭出新產品與優惠，希望能即時搶佔市場商機。

2025上聯台北國際寵物用品博覽會冬季展2025台北貓展5日起至8日於南港展館二覽館熱鬧登場，統一毛孩生活館特規劃相應優惠與好康活動，除每日前200名早鳥可獲得寶多福與Petlife隨行包，以及滿額好禮、限時爆殺等活動外，另也推出公益遊戲，參加遊戲可拿好禮及做愛心，每天並會舉辦抽獎活動，最大獎有機會把一年份的機能優穀糧回家。

統一企業表示，毛孩時代來臨，寵物不僅要吃得好，也更注重吃得安全與健康，許多機能類型的寵物食品深受毛爸媽歡迎；統一企業深耕臺灣寵物食品超過30年，專業寵物研發團隊持續開發更貼近臺灣寵物需求的寵物食品，善用食品製造業者的經驗與優勢以及10億級的食安中心為寵物產品的品質把關，近年旗下的寶多福、Petlife也陸續推出多款機能寵物食品來照顧毛孩健康。

統一企業指出，繼2022年推出針對臺灣寵物因天氣濕熱導致的皮膚不適、與獨處時間長易引起情緒焦慮等需求的健康機能系列寵物食品深受好評後；2025年再度推出新品機能優穀糧，定位聚焦對健康管理有高度關注的中高端寵物家庭，透過專業的MAS動力霧化噴覆技術將食品級牛油極細霧化，另也根據不同毛孩需求推出關節、皮毛、泌尿道保健及化毛等配方，於臺中寵物展後推出後大受好評，此次也首次進軍臺北寵物展亮相，歡迎飼主把握機會。