統一獅主場 亞太棒球場迎職棒

台南市明（115）年1月將迎來職棒熱潮！亞太成棒主球場1月15日將由2支職棒隊二軍舉行測試賽，接著是韓國樂天職棒隊1月26日在成棒副球場春訓，NC恐龍隊於2月8日借用成棒主球場春訓。統一獅隊預計明年將主場地設定在亞太成棒主球場，2月23日在成棒副球場春訓及熱身賽。

體育局長陳良乾表示，明年1月15日亞太成棒主球場舉行統一獅與另一職棒隊的二軍測試賽，若順利完成，即可趕上明年3月底的中華職棒開幕例行賽，亞太成棒主球場將作為統一獅比賽主場地。

接著韓國職棒樂天巨人隊1月26日到亞太成棒副球場及旁邊打擊練習場、內野練習場春訓；2月8日NC恐龍隊將租借亞太成棒主球場春訓，屆時兩隊應會安排與台灣職棒隊舉行熱身賽，球迷有機會看到韓國職棒隊與國內職棒交流比賽。

統一獅職棒隊將在2月23日租用亞太成棒副球場及周邊球場春訓，後續與國內職棒隊舉行熱身賽，為3月底中華職棒例行賽揭開序幕。

陳良乾表示，亞太成棒主球場全區啟用後，將台南推向國際棒球訓練中心地位，陸續舉辦WBSC U12世界少棒賽、U15亞洲青少棒賽等國際賽事，更讓國人見證中華隊在U15亞洲青少棒賽拿下冠軍，吸引國際選手與觀眾，提升台南城市國際能見度。

台南市政府體育局自111年升格後，今年承辦全國中等學校運動會，台南市代表隊奪下48面金牌，全運會也拿下28面金牌，刷新歷年紀錄。除了引進韓國職棒隊到台南春訓，115年台南市也規畫舉辦多項國際賽事，包括「2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」、「巨人盃國際青少棒錦標賽」以及邁入20周年的「台南古都國際半程馬拉松」等。