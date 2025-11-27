統一獅公布60人保留名單 8人被釋出

富邦悍將28日繳交60人契約保留名單，有17人不在名單上，其中7人確定不續約，另外10人中扣除轉任教練的林哲瑄，仍有9人持續和球團談約，有機會續留。9位球員中沒有近年受到傷病困擾，今年完全沒在一軍登板的江少慶，富邦悍將也解釋原因。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前