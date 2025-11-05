統一獅外野三鬼可能各奔前程 陳傑憲笑說「這輩子沒FA的機會啦！」

統一獅明星外野手陳傑憲今日出席中職年度頒獎典禮。圖／統一獅提供

統一獅明星外野手陳傑憲今（5）日出席中職年度頒獎典禮時，聊到「外野三鬼」中的林安可與蘇智傑如今可能將各奔東西，也難掩感慨。

隨著林安可選擇行使旅外球員權利、蘇智傑與林岱安也行使自由球員權利，陳傑憲一方面送上祝福，但坦言球隊戰力勢必受影響。

「我自己是沒機會啦。」陳傑憲笑說，自己與球團簽下長約，「這輩子應該沒有提出FA的機會，加減還是有點羨慕。」陳傑憲表示，能行使自由球員資格代表被肯定，「他們有機會是好事，知道自己的身價，也希望他們都有好的發展。」

廣告 廣告

談到蘇智傑決定投入自由球員市場，陳傑憲直言並不意外：「換成我是他，也會提。想知道自己的價值在哪裡，打球就是希望往更好的環境與待遇去發展。」陳傑憲也相信蘇智傑會做出這樣的決定，是因為有其他球隊展現興趣，「代表他的能力受到肯定。」

至於獅隊主戰捕手林岱安，陳傑憲認為這位33歲的林岱安是「大家願意爭取的對象」，即戰力明確，「各隊一定虎視眈眈」。陳傑憲強調，從朋友角度真心祝福三人，「但以團隊角度來說，少了他們多少一定會有影響。」最後陳傑憲說：「但如果他們能回到統一，那就更棒了。」



回到原文

更多鏡報報導

陳傑憲休賽季治療手腕調整狀態 坦言想打經典賽但仍看身體狀況

從上海兄弟爭議看中職與中國棒球角力 蔡其昌：團結精進才能面對挑戰

象迷爆氣！中國CPB棒球聯賽「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 中信育樂回應了