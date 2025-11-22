統一獅林安可加盟日職西武獅 傳簽2+1合約身價晉升「億元男」！

日本職業棒球埼玉西武獅隊今（22）天公告，與統一獅明星外野手林安可締結契約，選定背號73號，也意味著林安可正式展開旅日生涯，據了解，他有望簽下「2+1合約」，年薪達100萬美元加上轉隊費等，總值將破1億台幣！

統一獅明星野手林安可近日行使旅外自由球員權利，加盟日職西武獅，原本在統一獅時期穿著77號球衣的林安可，轉戰日職後，將改披73號戰袍，雖然目前合約細節尚未正式公告，但外界推估，林安可有望簽下「2+1年合約」，年薪達100萬美元，加上西武獅支付給統一獅的轉隊費，總值上看400萬美元，突破新台幣1億元，而接下來林安可有望在西武獅擔任外野手或指定打擊。

廣告 廣告

對此，林安可表示，會每天全力以赴，努力發揮自己的特色，雖然是全新的環境，但相信一定能帶來好的結果。

西武球團本部長廣池浩司也給予高度評價，指出林安可在台灣職棒曾拿下全壘打王、打點王，是台灣代表隊的中心打者，最大優勢就是具爆發力的長打能力，日媒更形容此次簽下林安可是西武的「大型補強」，期待他成為球隊自2019年以來，再度挑戰聯盟冠軍的重要戰力。

台北／王孜筠 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

林安可確定與西武獅簽約！將披背號「73」喊能挑戰日本棒球很開心

中職／統一獅林安可行使旅外資格 日職西武獅取得議約權

林安可也缺席頒獎典禮！中職年度MVP「無人親領」