統一獅花蓮春訓 限時開放觀摩

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊3日在花蓮縣立棒球場舉辦春訓開訓儀式，球員熱情和花蓮縣富源國小、光復國小及太巴塱國小等3校棒球隊小將熱情擊掌。（羅亦晽攝）

花蓮縣立棒球場是東部重要的棒球賽事場地，縣府去年獲中央經費挹注，共投入1.1億元優化場域設備，大幅提升場館舒適度，吸引中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二度作為春訓基地。縣府表示，球隊即日起至13日會在花蓮備戰新球季，經與球團協調，期間會在特定時段開放2樓看台，讓民眾近距離感受職棒訓練的嚴謹氛圍。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊昨天在花蓮縣立棒球場舉辦開訓儀式，縣府教育處特別邀請富源國小、光復國小及太巴塱國小等3校棒球隊小將共同參與，讓小選手和職業選手互動交流，汲取經驗精進自己。

富源國小棒球隊6年級選手陳苡蕎是球隊中少數的女生，2年前受到熱愛打棒球的哥哥影響，踏進棒球領域，她說，能和統一獅隊一起訓練很開心，希望過程中可以和大哥哥學習打擊與投球技巧，讓自己變得更強！

教育處副處長白鴻儀表示，統一獅隊過去幾年也曾在花蓮棒球場春訓，隨球場陸續更新大螢幕、人工草皮及座椅、整備改善排水系統及優化升級牛棚設備後，讓球團認為移師花蓮訓練有助於備戰新賽季，今年選擇再度到花蓮春訓。

他指出，統一獅隊在花蓮春訓期間為2月3日至13日，經教育處與球團協調，期間會開放特定時段及部分訓練區域供民眾觀摩，且因球場對民眾都是保持開放，民眾也可到2樓看台感受球隊練習的氛圍。

另外，世界棒球經典賽（WBC）將在3月5日登場，縣府規畫在北區花蓮市東大門夜市、中區光復鄉公所、南區玉里鎮公所大禮堂等3處，規畫「直播歡樂吧」，希望透過賽事轉播促進社區凝聚力，讓棒球熱潮在花蓮生根茁壯。