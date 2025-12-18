統一獅補償抉擇倒數！江少慶「未列保護名單」下家最快明天揭曉

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

統一獅在自由球員市場競逐林岱安失利後，補償人選成為中職近期關注焦點。隨著富邦悍將依規定提交25人保護名單，補償範圍正式浮上檯面，其中前旅美投手江少慶未被列入名單，立刻引發外界揣測，是否將成為統一獅的補償選項。

前旅美投手江少慶未被列入25人保護名單，立刻引發外界揣測，是否將成為統一獅的補償選項。（圖／富邦悍將粉專）

江少慶未被列入保護名單的消息曝光後，迅速在球迷圈掀起熱議。據了解，統一獅內部確實評估江少慶的補償可能性，並將其列為考量人選之一。若採取「現金加人」方案，補償金額約為江少慶年薪的75％、約324萬元。不過，獅隊領隊蘇泰安尚未正面證實相關細節，僅表示補償結果將於本週對外公布。

從富邦悍將的角度來看，江少慶自加盟以來，僅有一個完整、健康的賽季，其餘時間多受傷病所苦，出賽狀況相當不穩定，甚至在本季未曾登上一軍投球。在唯一完整出賽的賽季中，江少慶ERA+為71，整體表現未達聯盟平均，但在其他零星出賽時，仍曾展現不錯的壓制力，顯示只要妥善控管出賽節奏，仍具一定戰力。考量悍將本土輪值相對充足，將其排除在保護名單之外，並非全然沒有本錢。

反觀統一獅，自古林睿煬離隊後，本土先發輪值出現明顯缺口。本季僅胡智為在下半季成功找回狀態，其他本土投手難以長期支撐輪值，導致球隊對洋投依賴程度偏高，本土戰力補強始終是待解課題。

在此背景下，江少慶雖存在傷病風險，但也被視為具備「高風險、高報酬」的選項。統一獅不排除比照本季胡志為的使用與調整模式，嘗試協助江少慶逐步找回狀態，重新朝外界期待的本土王牌方向發展。

依聯盟規定，統一獅最遲須於下周二前完成補償人選決定，考量假日因素，可能明天就能揭曉最終結果，江少慶是否轉披獅隊戰袍，備受關注。

