統一獅重砲蘇智傑自由市場受關注 經紀公司證實「複數」球團接觸中

統一獅外野手蘇智傑今年季後取得自由球員資格。圖／統一獅提供（資料照）

統一獅外野手蘇智傑今年季後取得自由球員資格，經紀公司今（12）日表示，蘇智傑在提出申請前已與球團充分溝通，並經過深思熟慮。「智傑一直認為FA制度對台灣職棒發展是正向的，也希望藉由自身例子，讓市場累積更多參考經驗。」

曾任球員工會副理事長的蘇智傑，對FA制度的挑戰與風險相當清楚。經紀公司指出：「我們也討論過這過程不一定順利，但智傑願意親自參與，了解制度實際運作的情況。」經紀公司強調，行使FA並不代表蘇智傑想離開統一，「智傑已向球團說明得很清楚，這只是想了解自己在市場上的定位與價值。」

據了解，目前已有多支球隊與蘇智傑接觸，但進度仍屬初步階段。經紀公司透露：「確實有幾隊打電話詢問，不過沒有像黃子鵬那麼快。」

經紀公司同時感謝統一獅展現誠意，「球團一開始就提出複數年合約，我們非常感謝。」經紀公司認為，台灣球員薪資結構仍相對固定，FA制度仍在摸索階段，「大家都想看看這制度能帶來什麼改變。」

蘇智傑本季出賽70場，打擊率0.252、敲出5轟，生涯累積125支全壘打，是獅隊近年代表性的長打好手。雖然市場上目前焦點集中在黃子鵬身上，但經紀公司表示，若有後續進展，將再向外界說明。



