統一獅高志綱遭爆偷吃女星！她把球員灌醉帶回家拍親密照 正宮超怒：當半年小三開心嗎

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

近日統一獅的教練高志綱被爆出出軌女星林倪安，有網友在Threads上發文，公開兩人的對話紀錄、截圖，直言林倪安的手法就是把球員灌醉帶回家，然後拍攝親密照。

高志綱傳不倫女星林倪安。（圖／翻攝高志綱IG）

近期有一名網友多次在Threads上提到，林倪安介入高志綱的婚姻，發文表示：「連同隊眷屬都敢稱高志綱是妳男友」、「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」、「簽書會，妳像正宮一樣到場，12強也像正宮一樣下場」、「林倪安當了半年多的小三，開心嗎」，字句中推測出發文者身分疑似是高志綱的太太。

廣告 廣告

林倪安的慣用手法曝光。（圖／翻攝林倪安IG）

該網友還發文透露，林倪安的兩面手法，先是與一大群球員喝酒，再從裡面挑一個喝醉的人回租屋處，然後趁對方睡著的時候拍下多張親密的床上合照，傳裸露的特寫照，而對她招數無感的人，她就會轉稱是「弟弟」，而無論是「弟弟」、「男友」還是「阿伯」，她每一位眷屬票都要好要滿，還會情勒眷屬跟球員，一直欺騙圈內人他是在球圈有影響力的自媒體，還自稱與這些球星關係匪淺。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

更多FTNN新聞網報導

粿粿出軌重創形象！SWAG招手談合作 「有望開優渥條件」未來動向曝光

范姜彥豐反駁粿粿17分鐘指控片！轟「勿誤導出軌時間」 再點名王子：毀了我們家

氣炸！范姜彥豐再發4點聲明 手握鐵證嗆王子「自相矛盾」

