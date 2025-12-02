統一獅高志綱遭爆疑婚外情！林倪安被控「假球眷」高調喊寶貝 球團回應了

[FTNN新聞網]體育中心／台北報導

中職統一獅教練高志綱遭爆婚外情！有網友在社群平台貼出疑似私訊截圖、側拍影像及對話等內容，指控他與知名網紅、藝人林倪安發生不倫戀，以「球眷／球員關係人」身分頻繁出入球隊相關活動。消息曝光後，林倪安已將Threads帳號改為私人帳號，IG也關閉留言功能，球團則表示，「網路謠言不予回應。」

林倪安先前曾在IG貼出與高志綱的合照。（林倪安IG）

「林倪安是高志綱的小三，多次高調挑釁。」一名網友日前多次發文暗指有「第三者」介入高志綱婚姻，上個月28日更直接點名林倪安，指出自今年5月開始，林倪安就多次於高志綱現身的公開場合出現，包括簽書會、12強賽事等，甚至以「球眷」身分自由進出。更指在12強離場時，她還在旁邊錄影，並趁高志綱走過去時大喊「寶貝」。

該名網友甚至公開疑似林倪安與友人的對話紀錄，指控林倪安曾寫下「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」等語，痛批「我好奇為什麼有人當小三還敢一直到處炫耀」、「已婚男不能碰這件事沒有人告訴過你嗎？但你也不是第一次當小三，對你來說，也沒差吧！」

該網友更揭露，林倪安曾在小帳多次發出在球場側拍教練的照片，也在限動表達對教練的感情，還會算命詢問與教練的姻緣，更指林倪安還跟一大群球員喝酒，從中挑一個醉的帶回租屋處，趁對方睡著時拍下多張親密床上合照。該網友不滿林倪安在LINE社群裡將自己打造成清純受害的形象，但私下卻抹黑所有她不喜歡的眷屬、球員，無中生有。

對此，林倪安先前曾發文澄清，表示現代AI的方便為人們帶來更迅速、更方便的生活，也加速了科技發展的進步，「但總是很多人變相使用，變成了製造假截圖、假照片、假合成，看到了好多甚至可以模仿聲音來為所欲為」，還直呼善用科技的進步才是長久之計。

不過林倪安如今已將Threads帳號設為私人，IG帳號也不開放留言；統一獅球團對此回應，這是網路謠傳，球團不會針對謠傳回應。



