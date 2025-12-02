統一獅高志綱驚傳外遇女星！爆料揭「假裝球眷看12強」對話紀錄曝…小三急關帳
由於五官輪廓與日劇《交響情人夢》中飾演「千秋真一」一角聞名的玉木宏相似而有著「千秋王子」外號的退役球星高志綱，近日官宣成為統一7-ELEVEn獅一二軍總監兼統籌教練。不料，高志綱近日遭一名疑似為原配的網友連環控訴他與女星林倪安長期外遇，並公開多段疑似對話、私訊與側拍照，踢爆林倪安多次以「小三」身份參與活動，甚至介入多名球員私生活，消息曝光引爆球迷熱議。
一名網友早在今（2025）年5月14日就透過Threads發文寫道：「第三者最基本的是臉皮夠厚，總算見識到」，接下來也PO過許多痛批林姓小三的文章，包括爆料該小三曾與多位球員發生關係、以工作名義接近球員，甚至還有小三與她另一半的對話記錄，疑似間接曝光自己就是球員正宮：「你賭我會因為小孩不敢離開，因為小孩我真的不敢，用這點繼續欺負人，你自己是媽媽不覺得非常惡毒嗎？找吧，是妳挑起事端，想讓法律認證妳是第三者，奉陪到底！」
原PO最後終於忍無可忍，在11月28日透過Threads爆料寫下：「林倪安是高志綱的小三」，更怒批高志綱的簽書會、12強、台東遠征等與高志綱相關的活動，林倪安都會像正宮一樣出席、下場：「訊息也會有意無意的暗示『我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你』，是單純支持，還是已經幻想取代了？林倪安，當了半年多的小三，開心嗎？」
原PO也公開友人與林倪安的對話記錄，只見林倪安寫下：「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」、「不懂為什麼要這麼黏…難怪阿伯比較喜歡我」、「他老婆自己管不好，怪到我頭上」、「他們的婚姻關我屁事」等語，也讓原PO怒批，林倪安非常喜歡到處造謠、討拍、刷存在感，更不解為何林倪安敢到處炫耀自己是小三，甚至傳到不少啦啦隊、球員、球眷、網紅、藝人的耳裡：「已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎？」
原PO接著揭露，林倪安曾於小帳多次發出在球場側拍教練的照片，也會在限動發出不少隊教練的感情，還會算命詢問與高志綱的姻緣，而且林倪安非但介入她和高志綱的婚姻，也會趁著和一群球員喝酒期間「撿屍」球員，從中帶一名醉酒球員返回租屋處，趁著對方睡著時拍下多張親密床上合照。不僅如此，原PO指控林倪安也會在LINE社群裡將自身打造成清純、受害者的形象，但私下卻會抹黑所有她不喜歡的眷屬、球員，無中生有許多謠言。
消息曝光後頓時引起熱議：「真的是失望，從國中追統一到現在，自從中職打假球後沒追，近幾年又追起棒球，結果突然爆出這一段⋯只能說不珍惜羽毛的人實在是可惜了，也希望原配也好好的還有3個孩子」、「早聽說過她的黑歷史，想不到有這麼多人」、「只能說，如果是假的，某小三早就提告了，不會到現在一點聲音都沒有」、「不要那麼會玩欸，還有小孩超可憐，這種車也上」、「我身為球迷，這波我挺太太！」
值得注意的是，林倪安曾在Threads上發文澄清，先是表示現代AI的方便明明是為人們帶來更迅速、更方便的生活，也加速科技發展的進步，但總是很多人變相使用，變成了製造假截圖、假照片、假合成：「看到了好多甚至可以模仿聲音來為所欲為，善用科技的進步才是長久之計」。
不過，林倪安目前已將Threads帳號設定改為私人帳號，IG帳號則不開放留言。至於統一獅方面和高志綱本人目前則尚未對上述爆料做出任何回應。
