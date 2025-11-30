統一獅10年簽約！陳傑憲揭心路歷程：不想辜負「職業選手」4個字

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的隊長、核心外野手陳傑憲，全面的「打、跑、守」能力聞名，更於2024年世界棒球12強賽中，以隊長身分帶領中華隊奪得隊史首冠，並以超高打擊率榮膺賽會最有價值球員（MVP）。陳傑憲於《突破極限的信念「陳傑憲」》一書中，揭露棒球啟蒙以及進入職棒的心路歷程。以下為原書摘文：







球隊是生命的一部分



從加入統一獅到噴冠軍香檳的4個球季間，我看到球隊爬出戰績的低谷，拿下下半季冠軍，最後邁向高峰，深刻體會到球隊逐漸形成的冠軍文化。

這樣的冠軍文化源自於傳承，尤其是「三代獅」的前輩們轉為教練，大餅前輩接任總教練、首席教練志綱教練都是第一年擔任這個位置。正因為大家都在學習，更願意放手讓我們去做，而且帶來新的觀念，跳脫過去的思維。球員與教練的距離變得很近，溝通上不太需要磨合，事實上我都把他們視為學長，休息室氣氛也因為慶的跳舞儀式變得更緊密。

統一獅這支球隊真的很特別，球團帶有獨特的南部人情味，這點讓我這個南部小孩感覺特別自在。加上球隊學長的無私，讓我在剛進球隊時，就看到好的模範。志綱學長和「基哥」陳鏞基學長都會主動來提醒我場上要注意的地方。

對於當時的我來說，由學長來提點，會比教練來擔任指導者的角色，更容易聽進去。而且學長學弟之間的溝通沒有摩擦，團隊氣氛很融洽。也因此換我當學長時，我也想要回饋給學弟們，幫助他們更快融入職業環境，這正是我嚮往的球隊文化。









雖然統一獅綜合起來的團隊戰力不一定是最好的，但我們能在關鍵時候發揮實力，拿下總冠軍，球隊的凝聚力絕對是關鍵。球隊要強，不是球員強、教練多會教，而是整合得好才會贏球。

2023年開訓時，隊友們又選我當隊長。這是我第2次被選為隊長，第一次是2019年，但那季我沒打幾場就受傷，長期不在一軍戰線，隊長的角色發揮不了什麼作用，實在慚愧。

2019年我在二軍養傷的時候，遇到當時二軍的總教練餅總，他說：「你這種型沒有隊長的樣子，不是你打得好而已，你要知道團隊的需求，代表選手們去跟球團溝通，幫隊友爭取，不是你表現好就可以了。」我知道他是激將法，讓我知道自己在隊長這個角色上還有很多不足的地方，要拉高自己的視角，去思考「球隊該怎麼樣才會變得更好」。

我在國小和國中都擔任過隊長，沒有什麼特別的原因，就只是因為我的實力最好，與個性和領導能力沒有關係。在日本共生高校的時候，教練有點開玩笑地指派我當隊長，但我自認是一個外國人，日文又不好，每天一早訓練要向隊友們喊話，對我來說實在太困難了，所以並沒有接下隊長。

2023年再次接任隊長時，我深刻地感受到「球隊是我生命的一部分」，身為隊上中生代的球員有責任把經驗傳承給學弟，也希望學弟之後變成學長，再傳給他們的學弟。





想對得起「職業選手」這4個字



因為12強的好表現，外界也開始討論我的合約問題。其實我還有2個球季，才會符合中華職棒自由球員的資格。過往母隊統一獅跟我談合約都是1年約或是2、3年約，每年再調整月薪，不過因為媒體和球迷、網友的討論，加上中信兄弟以10年1億4000萬的合約留住游擊手江坤宇，大家也開始關心起我會不會跟母隊談續約。

但因為還有兩個球季，所以主動權其實是在母隊那邊，我全權交給經紀公司來談判。一方面休賽季我想要陪家人，另一方面也要為接下來的經典賽資格賽備戰，還有儲備新球季的能量，減少分心，因此沒有參與協商的過程。

我之所以會這麼認真訓練，在場上勝負欲望這麼強烈，並不是為了更優渥的薪水，而是我真的愛棒球，我想要對得起「職業選手」這4個字。

我很幸運，因為在國際賽的表現被大家看到，更多人知道我的名字，我希望這些合作機會能讓廠商和社會大眾知道，其實球員是很有價值的。更重要的是，幫中華職棒的球員們爭取到更多的目光，他們很值得被大家認識，也值得更多商業合作的機會，發揮球員的影響力。也鼓勵球員們經營正面的形象，才能發揮價值。

在2025年3月21日，開季前幾天，統一獅球團發出新聞稿，宣布和我簽下10年保障薪資1億6千800萬的合約，加上3200萬的激勵獎金，確定接下來的10年，我都會留在統一獅。合約公布後，其實我沒有特別興奮，我還是統一獅的陳傑憲。我該做什麼事情，就做什麼事情。

（本文摘自／突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白／聯經出版）

