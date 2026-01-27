統一發票中獎不一定直接入帳？傳須經「財政部網站」驗證 領錢流程一次看

春節倒數，統一發票2025年11、12月期獎號26日公布，千萬元特別獎號碼為「97023797」，有民眾買了番薯、雞腿、泡麵等商品，就抱回1000萬元的特別獎，不少人好奇，究竟要怎麼樣才確認是中獎了，獎金是直接匯到戶頭嗎？近日網路傳出疑似來自電商平台電子郵件，內容宣稱消費者統一發票中獎，並提供「.com」為結尾的網址供查詢。對此，台灣事實查核中心發布調查報告。

調查報告顯示，民眾點進網傳郵件檢附的網址後，頁面顯示為「財政部電子發票整合平台」網頁，但要求先登入，接著出現要求進行「載具綁定驗證」的步驟，最後導入刷卡頁面，要求輸入信用卡等資訊。事實查核中心指出，官方網址應為「.gov.tw」，連結結尾「.com」屬商業機構常用網域，而財政部電子發票整合服務平台則屬於政府機關網站，結尾為「.gov.tw」，網傳連結為假冒的釣魚網站。

統一發票中獎會直接匯入帳戶嗎？

至於若真的中了統一發票，後續流程為何？事實查核中心說明，據財政部網站發布的防詐宣導，電子發票整合服務平台不會寄送郵件要求輸入信用卡資訊；雲端發票若中獎，財政部會透過「統一發票兌獎」App推播通知，或由民眾自行至平台查詢；若已有設定自動匯款，獎金則會直接匯入指定帳戶，不用再進行信用卡驗證或匯款操作。

該如何辨別網站真假？

查核中心補充，資安專家劉彥伯在過去的查核報告中曾說明，類似網站與官方網站相似，目的是騙取民眾信用卡相關資訊以盜刷，針對可疑連結，可透過檢視網址是否為官方的「.gov.tw」；功能測試，詐騙網站通常只有「輸入資料」的欄位有作用，可嘗試點及其他連結，如隱私權政、法規等，若無效即為假網站；輸入測試，故意輸入編造的資料（如亂碼手機號等），若仍能通過驗證，並進入輸入信用卡號階段，百分之百是詐騙網站。

更多風傳媒報導

