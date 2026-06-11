統一發票千萬獎揭曉！20人抱走1000萬 最低只花21元

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】115年3、4月期統一發票中獎號碼正式公布，特別獎1000萬元獎號為「19531471」，特獎200萬元獎號則是「85941329」，民眾可立即翻出手中發票核對。本期全台共有20名幸運兒抱回千萬大獎，中獎通路遍布超商、量販與加油站，其中一名僅消費21元就幸運抱回千萬大獎。

統一發票千萬獎揭曉！20人抱走1000萬。（圖／AI生成製圖）

這張千萬特別獎發票出自台電，開立地點位於桃園市桃園區復興路352號，該名用戶繳交電費僅441元，便幸運抱走1000萬元獎金，等於日常例行繳費就換來人生大獎，引發網友熱烈討論。



超商部分同樣傳出捷報，7-11共開出2張千萬發票，分別是台北市大同區延平北路2段159、161號1樓及2樓的延埕門市，消費金額166元；以及桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓的東懋門市，消費僅45元。



全家便利商店也開出2張千萬大獎，包括台中市大雅區科雅路19號的大雅矽品店，消費金額只有21元；另一張落在台中市南屯區惠文路499號的台中圓滿店，消費39元。全聯則有1張，由台中市清水區中興街57號1樓的清水中興門市開出，消費金額139元。



此外，加油也能加出千萬好運，中油位於苗栗縣苗栗市中正路446號的據點，開出1張消費69元的千萬發票。民眾不妨趁早整理近2個月的統一發票，逐一核對獎號，以免與大獎擦身而過。綜合報導

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

蔡健雅重感冒大燒聲硬撐上台 淋雨30分鐘登跨年自嘲：繼續啞下去

莫名遭瘋傳祕戀彭于晏！蔡依林無奈發聲曝感情狀況