統一發票千萬獎開出！幸運兒花69元加油就中獎 繳電費也抱走1000萬

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財政部公布今年3、4月期統一發票中獎清冊。（本刊資料照）

財政部公布115年3、4月期統一發票完整中獎清冊，本期共開出20張1000萬元特別獎及19張200萬元特獎。而一名桃園市民眾僅繳納441元電費，意外對中千萬元大獎，讓不少人直呼「財神真的就在身邊」。

繳441元電費抱走1000萬元

根據公布資料，本期1000萬元特別獎中獎號碼為「19531471」，200萬元特獎號碼為「85941329」，20萬頭獎號碼則為「07225810」「20231230」及「83518781」。

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在20名千萬得主中，不少人都是日常小額消費就幸運中獎。桃園有人繳交台灣電力公司441元電費抱回千萬外，也有人花69元加油、70元繳電信月租費，甚至只買21元飲料、39元商品或45元飲品，就幸運成為千萬富翁。

本期開出千萬獎的消費地點遍及全台，包括蝦皮購物、App Store、7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心、MOS BURGER、中油、50嵐及中華電信等，都有幸運發票誕生。

發票中獎怎麼領？別錯過最後期限

財政部提醒，115年3、4月期統一發票兌獎期間自6月6日起至9月5日止，中獎民眾務必把握期限，以免與獎金失之交臂。

此外，若平時使用雲端發票並已完成載具歸戶及綁定領獎帳戶，可透過統一發票兌獎App辦理符合規定的領獎程序；若持有紙本發票或已列印電子證明聯，部分獎項仍須依規定攜帶實體憑證前往指定金融機構辦理。財政部也呼籲民眾，不妨再次檢查手中的發票，說不定下一位千萬得主就是自己。

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