統一發票獎金爆少發86億元？藍委再揭一族群困境：中獎金額近乎減半

春節倒數，統一發票2025年11、12月期獎號26日公布，千萬元特別獎號碼為「97023797」，有民眾只在超商買了番薯，就抱回千萬大獎。如今隨著電子多元支付時代，紙本發票越來越少，而藍營繼揭露發票獎金「不足額」後，國民黨立委李彥秀今（28）日在臉書點出，2025年度雲端發票開立張突破63億張，網路兌獎人數也逐年升高，然而這也導致創世基金會的募集發票數銳減，加之電子「捐贈愛心碼」使用率低，呼籲財政部應比照「雲端發票獎」，增設「愛心捐贈獎」。

立法院財政委員會今邀請財政部長莊翠雲就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告，李彥秀會後在臉書指出，2025年度雲端發票開立張數達63.31億張，使用率提升到64.55%；另外，統一發票兌獎App下載使用人次突破743萬，透過網路兌獎比例達55.07%，明顯高於2024年。她提到，過去街頭巷尾常常看到發票捐贈箱中滿滿的，然而如今幾乎不到3分之1，並非民眾的愛心變少了，而是電子載具的使用率達到近7成。

​李彥秀提到，​財政部除推動雲端載具外，也鼓勵民眾透過設定與口述「愛心碼」，將電子發票捐贈給需要的弱勢團體，然而，「捐贈愛心碼」的使用率極低。她進一步說，「順手捐發票」是創世基金會重要的財源，但據統計，2024年基金會募集的發票數僅有4100多萬張，相較高峰時期短少6成，中獎金額也少了近一半，幾乎只是「服務對象的尿布錢」，嚴重衝擊照護服務。​



李彥秀質疑，政府超徵營業稅，荷包賺飽飽，但電子發票普及下，加上財政部未編列足額統一發票獎金，讓社福團體只能靠著志工在街頭勸募發票，唐寶寶在寒風中賣餅乾辛苦度日，財務困境雪上加霜。她強調，支持財政部優先增開雲端發票獎，增加中獎機會的政策，但她今具體要求在現有獎金額度下，增加「愛心捐贈獎」，鼓勵民眾捐贈愛心，讓民眾在「做公益的同時也能保有小確幸」，而莊翠雲會中也承諾，會請財政部進行評估。

質疑發票獎金未編足 賴士葆：財政部扣下的錢去哪了？

針對統一發票獎金未足額議題，國民黨立委賴士葆近日揭露，現行統一發票獎金所需經費，是由全年營業稅收入總額中提出3%支應，然而2021年至2024年營業稅實徵數都超過預算數，統一發票獎金卻未見增加，據統計共少發約86億獎金，等同平均每年少開685萬組200元，影響民眾的小確幸。他批評，財政部配合賴政府偷吃步，狡辯稱是按照「預算數」的3%，但連依法規定給全民的發票獎金都要扣在手上，真是吃相難看，「財政部扣下來的錢都流向哪裡了 ？」李彥秀也說，營業稅本質上是消費稅，獎金不足若很影響弱勢團體的經濟來源。​

