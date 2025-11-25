即時中心／高睿鴻報導

別錯過財神爺！財政部今（25）日為今（114）年「9至10月」期統一發票獎開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」、至於獎金200萬的特獎號碼則為「46587380」。

據悉，此次特別獎號碼25834483，同期統一發票收執聯8位數號碼，與上列號碼相同者，可拿獎金1000萬。特獎號碼46587380，同期統一發票收執聯8位數號碼，與上列號碼相同者，可拿獎金200萬。頭獎號碼則有41016094、98081574、07309261，同期統一發票收執聯8位數號碼，與上列號碼相同者，可拿獎金20萬。

財政部賦稅署指出，114年9月、10月期統一發票中獎領獎期間，為2025年12月6日至2026年3月5日。中獎人需在期限內，前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯、或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

至於統一發票兌獎地點，全部獎別可至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社領取。二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎，可至信用合作社、農/漁會信用部。五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎，可至統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社。

原文出處：快新聞／統一發票開獎了！今年9、10月中獎號碼一次看

