統一發票開獎！花50元爽中千1000萬 29位幸運兒快兌獎

財政部昨（4日）公布114年9至10月統一發票中獎名單，本期共開出11張特別獎，每張獎金高達1,000萬元，以及18張特獎，每張200萬元，共有29位幸運兒抱回大獎。中獎地點遍布全國，從超商、超市到生活繳費與線上APP訂閱服務。

台北市信義區一名民眾在7-ELEVEN宏泰門市花64元購買牛奶咖啡與現蒸地瓜，就幸運中大獎，（示意圖／中天新聞）

本期中特別獎的幸運得主，台北市信義區一名民眾在7-ELEVEN宏泰門市花64元購買牛奶咖啡與現蒸地瓜，就幸運中大獎；而桃園市龜山區的一名顧客，在7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、飲品及生活用品，也成功抱回特別獎。

此外，嘉義市一名民眾僅花550元繳交電費，就幸運中1,000萬元，由台電嘉義區營業處開出；苗栗縣一名居民花899元繳中華電信電信費，也中得200萬元特獎。此外，一名使用Google Play訂閱服務的民眾只花50元就中1,000萬，另一名果粉在App Store花165元購買應用程式，也幸運中200萬元。

財政部提醒，114年9、10月期統一發票的領獎期間為12月6日至3月5日。使用載具儲存雲端發票，且未列印電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶，一次兌領全部獎項，且免繳印花稅。財政部同時呼籲民眾務必確認發票號碼及領獎期限，避免錯過領獎機會。

中獎號碼。（圖／財政部）

本期發票中獎號碼，特別獎：25834483（1000萬）；特獎：46587380（200萬）；頭獎：41016094、98081574、07309261（20萬）。

