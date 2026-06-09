統一發票領獎加碼！超商兌換「多送100元」 購物最高打34折
生活中心／倪譽瑋報導
115年03-04月發票號碼獎中獎號碼已揭曉，領獎期間自6月6日起至9月7日止。關於發票怎麼領獎，須持身分證與中獎發票到指定通路兌領，如果是載具，未設定自動匯款，可透過統一發票兌獎APP，或至超商多媒體服務機換。眾多發票領獎地點中，7-11與全家有祭出兌獎加碼，如7-11加進儲值卡有回饋金、全家中獎1000元贈100元購物金、買衛生紙打34折等。
統一發票怎麼領獎？
統一發票兌獎中獎後，中獎人須在領獎期間攜帶國民身分證、中獎發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，地點包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部及信用合作社，超商則是有提供中獎發票消費抵用。
如果使用載具儲存雲端發票，如果載具有設定自動匯款，獎金扣除應納稅額後直接匯入金融帳戶。沒有設定匯款，可透過「統一發票兌獎」APP領獎，或至超商多媒體服務機，輸入手機號碼及驗證碼（密碼）列印中獎電子發票證明聯後，至實體兌獎服務據點領獎。
發票領獎地點：7-11 可享購物金、儲值加碼
在部分超商兌獎，業者有提供優惠，例如7-11「統一發票獎金放大術」，以中獎發票兌換7-ELEVEN商品，加贈中獎金額10%購物金，儲值餘額卡／icash2.0／icash Pay電子支付帳戶加贈中獎金額5%；活動至2026年12月31日止。不同中獎金額有不同優惠：
【中獎發票六獎200元】
兌換商品加贈中獎金額10%：兌換7-ELEVEN商品，可買220元商品
儲值餘額卡加贈中獎金額5%：送10元儲值金(=210元)
儲值icash2.0/icash Pay電子支付帳戶加贈中獎金額5%：加贈OPEN POINT 10點(價值相當於10元)
【雲端發票專屬獎500元】(需代扣2元印花稅)
兌換商品加贈中獎金額10%：兌換7-ELEVEN商品，可買548元商品
儲值餘額卡加贈中獎金額5%：送25元儲值金(=523元)
儲值icash2.0/icash Pay電子支付帳戶加贈中獎金額5%：加贈OPEN POINT 25點(價值相當於25元)
【雲端發票專屬獎800元】(需代扣3元印花稅)
兌換商品加贈中獎金額10%：兌換7-ELEVEN商品，可買877元商品
儲值餘額卡加贈中獎金額5%：送40元儲值金(=837元)
儲值icash2.0/icash Pay電子支付帳戶加贈中獎金額5%：加贈OPEN POINT 40點(價值相當於40元)
【中獎發票五獎1000元】(需代扣4元印花稅)
兌換商品加贈中獎金額10%：兌換7-ELEVEN商品，可買1,096元商品
儲值餘額卡加贈中獎金額5%：送50元儲值金(=1,046元)
儲值icash2.0/icash Pay電子支付帳戶加贈中獎金額5%：加贈OPEN POINT 50點(價值相當於50元)
全家最新活動 中獎發票加購商品享大打折
全家也有推出發票中獎購物金加碼，兌換115年3–4月統一發票，有加入全家會員可享10%購物金回饋，可選擇要存入Fami錢包儲值、一卡通、悠遊卡、全盈PAY，或是領現金、商品換購；每張發票僅限參與一種兌換方式。
10%購物金回饋細節，六獎200元回饋20元、雲端500元回饋60元、雲端800元贈80元購物金、五獎1000元贈100元購物金。除了回饋金，還有衛生紙、廚房紙巾等限定加購優惠，如Fami廚房紙巾一組3串200元，省400元、Fami天然水2.21L一組10瓶200元，省150元。
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