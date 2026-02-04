統一發票11-12月期千萬獎開出17張 中獎清冊下午揭曉

（中央社記者呂晏慈台北4日電）財政部初步統計，114年11、12月統一發票開出17張特別獎（新台幣1000萬元）及20張特獎（200萬元）中獎發票，共37名幸運兒抱回高額獎金，中獎清冊將於今天下午4時30分揭曉。

114年11、12月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）為97023797，特獎（200萬元）為00507588。

據目前零售通路業者自行公布11、12月統一發票中獎情況，統一超商、全家便利商店、全聯本期共開出6張千萬特別獎，其中最幸運的消費者，在統一超商台中市南屯區精福門市，只花23元買泡麵就抱走千萬元。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。（編輯：潘羿菁）1150204