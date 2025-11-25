統一發票7、8月「2張一千萬沒人領」 消費地點在這裡！1/5前不領就充公

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

看看是不是你！統一發票7、8月期仍有2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票100萬元獎未兌領，財政部提醒民眾，領獎期限至2026年1月5日，逾期將喪失領獎資格。

統一發票9、10月將在今(25)日下午1時30分準時開獎，不過目前為止，7、8月統一發票仍有2張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票100萬元獎未兌領。1000萬特別獎分別為App Store訂閱費300元，以及台南市龍崎區7-ELEVEN消費102元。

5張還沒有領的200萬元特獎分別為App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮7-ELEVEN消費132元、台南市安南區瓦斯公司290元，以及台南市歸仁區手搖飲「茶の魔手」消費30元。

而雲端發票100萬獎則是在SONY消費網路服務費258元以及Galaxy Store應用程式147元。財政部提醒，7、8月期發票領獎期限至2026年1月5日，逾期將喪失領獎資格。

