統一發票9-10月中獎號碼出爐！ 千萬獎號碼「25834483」
▲ (圖/資料照片)
台北市 / 武廷融 綜合報導
114年9-10月統一發票中獎號碼今（25）日開獎，特別獎「25834483」及特獎「46587380」，頭獎3組號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。財政部賦稅署提醒，114年9-10月期統一發票中獎領獎期間為114年12月6日至115年3月5日。
114年9-10月統一發票中獎號碼：
特別獎：「25834483」
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元。
特獎：「46587380」
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元。
頭獎：「41016094」、「98081574」、「07309261」
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元。
二獎：同期統一發票收執聯末7位數號碼，與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元。
三獎：同期統一發票收執聯末6位數號碼，與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元。
四獎：同期統一發票收執聯末5位數號碼，與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元。
五獎：同期統一發票收執聯末4位數號碼，與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元。
六獎：同期統一發票收執聯末3位數號碼，與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元。
財政部也表示，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，增開70萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾善用載具儲存發票，增加中獎機會！
