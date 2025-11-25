統一發票9-10月千萬特別獎開出 小7全家4張中獎最低花64元

今年9、10月期統一發票中獎號碼於25日公布。（示意圖：資料照）

今年9、10月期統一發票中獎號碼於25日公布，統一超商、全家便利商店、全聯本期共開出5張千萬特別獎；其中最幸運的民眾在統一超商台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食，就將千萬元特別獎抱回家。今年9、10月期統一發票中獎號碼25日揭曉。

114年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號25日揭曉，特別獎號碼為25834483。統一超商統計，有2名消費者獲得千萬元大獎，一人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

另有4名獲得200萬元特獎，其中一人在新北市中和區藍山門市花196元購買飲品、鮮食，一人在嘉義縣朴子市嘉庚門市花70元購買飲料，一人在金門縣金寧鄉的金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰，一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

3名雲端發票專屬獎100萬得主其中一人在高雄市茄萣區的新茄萣門市花39元購買飲品，一人在基隆市七堵區的七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食，一人在宜蘭縣員山鄉的員玉門市花71元購買飲品。

全家便利商店本期開出店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬元開出2組，獎落全家社子島店、花蓮新城嘉新店。其中，一名購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食；另一名則僅花費新台幣115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，皆抱回千萬元特別獎。

全家便利商店本期特獎200萬元開出2組，獎落全家柯達飯店、桃園民光店，一名購買8杯Let's Café咖啡等商品，即喜迎大獎；另一名僅花費138元購買多顆茶葉蛋等商品，將200萬元大獎抱回家。頭獎20萬元有2人獲得，獎落於全家大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食即中獎。

財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出1組，獎落松指部店，僅花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。全聯福利中心本期開出1張新台幣1000萬特別獎，開在台北中正南昌門市，中獎者僅消費新台幣85元購買鮮乳，即獲得特別獎1000萬元。