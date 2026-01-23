統一發票9-10月千萬獎2張未領 50元訂閱費中大獎

（中央社記者呂晏慈台北23日電）財政部今天表示，9、10月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、4張未領；未領的千萬大獎發票，包含Google Play訂閱費50元，以及在桃園市中壢區阿潭ㄟ店專業生鮮市場，開出的食品153元發票。

財政部提醒，還在兌領期限內的9、10月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，目前還各有2張及4張未領，記得趕在115年3月5日前領獎。

未領的特別獎（1000萬）發票共2張，分別是Google Play的訂閱費50元，以及在桃園市中壢區中山東路3段上的「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」開出的食品153元發票。

特獎（200萬元）未領中獎發票則有4張，包括於App Store購買應用程式165元、街口支付手續費90元、在桃園市桃園區慈文路上的寶雅購買物品共1117元，以及在屏東縣潮州鎮信義路上的「寶昌食品」消費共120元。（編輯：楊蘭軒）1150123