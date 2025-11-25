統一發票9-10月7-11開出2張千萬獎 幸運兒僅花64元

（中央社記者何秀玲台北25日電）114年9、10月期統一發票25日開獎，7-11開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元，共有9名幸運兒，其中1名只花新台幣64元就中1000萬元，還有一人只花45元中200萬元。

統一超商統計，有2名消費者獲得千萬元大獎，一人在桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

另外有4名獲得200萬元特獎，其中一人在新北市中和區藍山門市花196元購買飲品、鮮食，一人在嘉義縣朴子市嘉庚門市花70元購買飲料，一人在金門縣金寧鄉的金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰，一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

3名雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在高雄市茄萣區的新茄萣門市花39元購買飲品，一人在基隆市七堵區的七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食，一人在宜蘭縣員山鄉的員玉門市花71元購買飲品。

114年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為25834483，200萬元特獎號碼為46587380。（編輯：張均懋）1141125