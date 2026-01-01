統一「百億基地」啟用，四大物流園區如何決勝最後一哩路？

統一企業集團（1216）於全台投資的四大物流中心已於台南新市率先啟用首座，全時段加上全溫層作業的全新物流園區，如何決勝「最後一哩路」的效率和商機？

「這是集團第一個全天候、全時段、全溫層作業的物流園區，有集團七個主要物流體系，與外部物流體系，所有員工高達千人、每日進出千輛車，將是統一物流新篇章！」統一企業集團董事長羅智先在台南新市物流園區開幕致詞時表示，同時間已啟動北部、中部和高雄物流園區，待全數啟用後，將更有效整合集團人事物資源，提供更好的服務給社會大眾。

從選址到開幕歷時五年，統一企業集團「新市物流園區」12/29舉行開幕啟用典禮，園區基地土地為統一自有，面積約2.59萬坪，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額為100億元。已進駐園區的關係企業包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（物流園區之開發興建與營運管理），為完整一站式物流服務體系。

繼新市物流園區開幕後，統一於全台北中南等地，陸續規劃百億投資的複合式大型物流園區，自2026年起，將陸續啟用第二座台中港物流園區，第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用，而第四座、投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計於2029年正式啟用，持續強化全台物流佈局。

不只統一集團，近幾年全台零售電商斥資千億投資物流中心，富邦媒（MOMO）和網家（PChome）、酷澎和全聯等都相繼投入，以富邦媒為例，累計投入超過140億元打造全台三座物流版圖，由2017 年啟用的桃園「北區物流中心」打頭陣，供應北台灣配送基礎；隨後於 2024年底投資逾30億元的「南區儲配運輸物流中心」也正式在台南運作，出貨量每年超過5000萬件，緊接著是彰化和美「中區物流中心」預計2027年完工，屆時將完成北中南的物流佈局。

統一企業集團董事長羅智先（右）與統一美麗事業董事長高秀玲（左）出席「新市物流園區」謝土暨開幕啟用典禮。

羅智先受訪時指出，物流在未來越來越重要，但人力缺乏，因此將是機會與挑戰並存的局面。成立物流園區的初衷，是有鑒於集團物流單位隨時在搬家，因此想把物流體系集中在統一園區。現有物流單位的營收加總幾百億是基本盤，物流單位的營收規模一定會越來越大。

除了統一集團內部的七個主要物流體系進駐園區，還包括外部廠商、日本NX集團在台投資成立之子公司「NX 臺灣國際物流」，也於園區內設倉。羅智先透露，統一台南新市物流園區興建過程中，吸引很多外部廠商來探詢，激發內部思考「是否能當作事業來做」，如此一來園區就不只是為了內部單位而建，而是提供建築和物流管理經驗。

除了物流佈局，外界也關注統一併購家樂福後的整合進度。針對備受討論的家樂福改名議題，羅智先笑稱家樂福已是「天花板級」的名字，要找到更好的並不容易，內部雖開放提議，但發現好名字多半已被登記，元旦後將正式啟動票選。

而面對近期家樂福出現的「閉店潮」，羅智先則有不同解讀，他指出，部分門市關閉主因是房東另有規劃，但有趣的是，關店後整體營收並未減少，這反而讓團隊重新審視過往在門市配置上可能過於「一廂情願」，未來將更聚焦於現有門市的經營優化。

「模式比展店更重要！」談及家樂福未來轉型策略，羅智先強調。他分析，台灣現今人口結構「一人一戶」已占三分之一，結構改變對傳統量販與超市皆是一大衝擊，因此不急於盲目擴張。未來量販店大面積優勢仍在，但內容必須重新定義，才能在購物途徑多元化的時代，給予消費者「非來不可」的理由。