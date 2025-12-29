統一百億打造全時段全溫層 新市物流園區

▲統一企業新市物流園區謝土暨開幕活動。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 統一企業集團「新市物流園區」今（29）日舉行謝土暨開幕啟用典禮，除集團物流關係企業外，也對外開放物流業者進駐，包含日本NX集團在台子公司也設立倉庫，服務南部。統一董事長羅智先表示，此為集團第一個全時段全溫層的物流園區，是統一物流的新篇章，接下來將持續推動北中南物流園區。

新市物流園區土地為統一自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額高達100億元。進駐園區包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（物流園區的開發興建與營運管理），形成完整的一站式物流服務體系。

廣告 廣告

新市物流園區為統一首座24小時營運且結合常溫、低溫等多溫層的智慧物流園區。羅智先說，從選址到竣工歷經五年其中更包含疫情期間，不難想見其中艱辛。園區包含7個集團主要物流體系，接下來將陸續啟動北、中、南，甚至高雄物流園區計畫。

經濟部商業發展署署長蘇文玲說，隨著民眾生活消費習慣改變，消費物流的需求越來越大，統一實體通路、網路通路有完整物流體系，期許開幕為南台灣消費者創造優化體驗。

新市物流園區憑藉鄰近南部科學園區的地利優勢，園區具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力，也對外開放業者，如日本NX集團在台投資的子公司「NX台灣國際物流」在此設立台南NEXTII倉庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。

主要建物包括地下一層至地上九層的物流中心大樓，以及地下一層至地上六層的物流營運總部大樓。主建物以大鵬展翅造型屋頂設太陽能板，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大35噸物流車輛行駛。園區採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接抵達各樓層進行裝卸作業，並建置 AS/RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項自動化與智慧化設備。

統一已在全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運的計畫案。未來自2026年起，將陸續啟用第二座台中港物流園區；第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用；第四座、投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計在2029年正式啟用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國人每年吃下300顆雞蛋！統一跨界投入動福蛋 首推高端自有品牌

拔頭籌！統一投信獲首張家族辦公室許可 打造一站式資產管理服務

無人商店「拿了就走」 工研院攜手統一超打造新零售