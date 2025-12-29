統一百億物流園區台南新市啟用 第2座台中港明年上線

（中央社記者何秀玲台南29日電）統一企業強攻物流，宣布啟用投資新台幣100億元的台南新市物流園區，董事長羅智先表示，此為第一個全天候、全時段、全溫層作業的物流園區，集合集團旗下7個物流體系和外部物流廠商，形成一站式物流服務，接著明年則將啟用台中港物流園區。

統一企業旗下台南新市物流園區今天舉行啟用典禮，統一企業董事長羅智先與夫人高秀玲皆出席。此園區基地土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，也是統一企業首座24小時營運且結合常溫、低溫包括冷藏與冷凍等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備。

統一企業表示，目前進駐園區的集團物流公司與關係企業，包含常溫物流的捷盟行銷、冷鏈物流的統昶行銷、電商物流的大智通文化行銷、宅配服務的統一速達、多溫層配送的捷盛運輸、物流車專用加油站的統一精工，以及物流園區開發興建與營運管理的統流開發，形成完整一站式物流服務。

羅智先致詞指出，園區內員工人數高達千人，在此物流經驗之下，未來將陸續完工與啟動包括中部物流園區，以及未來的桃園物流園區，能更有效整合集團內部人事物資源，有更好物流機制，服務全台社會大眾。

他表示，當初規劃物流園區，本意是將納入集團物流納入，不用一直搬家，後來發現市場對物流需求相當大，內部因而評估規劃，將來開放台南新市物流園區第二期予以外部企業使用。

羅智先看好物流為零售利基，打造全台最大物流系統，透過統一、統一超陸續投入百億元等級的複合式大型物流中心，並於北中南地區插旗，共有4座。

今天率先啟用為台南新市物流園區，緊接著2026年啟用第2座台中港物流園區，第3座物流中心為桃園民豐物流園區，預計2028年啟用，第4座為桃園航空城物流園區，投資額235億元為最高，擬於2029年啟用。

統一企業指出，目前進駐園區除了統一企業關係企業之外，因臨近南部科學園區，日本物流巨擘NX集團在台投資成立的子公司「NX台灣國際物流」，也在園區設立倉庫，提供南部客戶國際物流服務。（編輯：潘羿菁）1141229