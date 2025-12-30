統一砸百億物流園區啟用！結合多溫層、24小時營運，全台物流將如何布局？

統一（1216）企業「新市物流園區」今（29）日舉行謝土暨開幕啟用典禮，宣告集團首座結合常溫與低溫多溫層、24小時營運的智慧物流園區正式投入運作。園區由統一企業自有土地開發興建，基地面積約2.59萬坪，第一期工程總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額（含土地）高達新台幣100億元，展現集團持續深耕物流基礎建設的決心。

統一也表示，園區由劉培森建築師事務所設計，建築外觀以象徵展翼高飛的「大鵬展翅」造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設有可供最大35噸車輛通行的巨型車塔。屋頂太陽能板每年可發電約232萬度，並取得2,320張再生能源憑證，不僅可支應部分企業用電，更展現統一企業集團落實綠能發展與環境永續的決心。

另外，園區也導入塔台式車輛管理系統與AI影像辨識技術，透過車輛管理APP即時調度、電子告示牌提示與智慧化監控，有效提升園區內外交通調度效率與安全性。

智慧物流如何提升作業效率與服務品質？

統一指出，新市物流園區設有地下一層至地上九層之物流中心大樓，以及地下一層至地上六層的物流營運總部大樓。園區全面導入智慧物流與自動化設備，包括AS/RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）及多樓層碼頭設計，使各式物流車輛可直接抵達各樓層進行裝卸作業，有效提升作業效率與物流服務品質。

如何透過整合打造一站式物流服務體系？

目前進駐園區的集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（園區開發與營運管理），共同構築完善的一站式物流服務體系。

除集團物流關係企業外，園區也對外開放物流業者進駐。憑藉鄰近南部科學園區的地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力，其中，日本NX集團旗下子公司「NX臺灣國際物流」已於園區設立「台南NEXT11倉庫」，結合其全球物流網絡，提供南部客戶更高效率的國際化物流服務。

全台物流布局將如何推動供應鏈升級？

統一企業集團近年積極推動全台物流基礎建設，規劃北、中、南4大物流園區，總投資金額均達百億元等級。新市物流園區為首座正式啟用的計畫案，後續將於2026年啟用第2座台中港物流園區；第3座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用；第4座投資金額高達235億元的桃園航空城物流園區則預計於2029年啟用，全面打造高效率、高彈性的全台物流網絡。

統一企業集團表示，新市物流園區的啟用，不僅象徵集團物流轉型與智慧化的重要里程碑，更將以創新、效率與永續為核心，持續強化全台供應鏈運籌能力，帶動南台灣產業發展新動能。



